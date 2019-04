Bitcoin din nou pe crestere - ce potential exista pentru perioada urmatoare

O dinamica de acest gen nu este niciodata neasteptata in cazul criptomonedelor, care pot scadea si pot creste abrupt oricand, uneori chiar si fara motive explicite, pur si simplu consemnandu-se un apetit mai mare sau mai mic al investitorilor.Cresterea de la inceput de aprilie este insa notabila in contextul in care bitcoinul a stagnat in ultimele luni in jurul valorilor de 3500 - 4000 USD, iar acum ascensiunea la 5000 USD poate reprezenta bifarea unui nou prag in drumul spre o viitoare cursa spre maximele istorice atinse in decembrie 2017 (spre 20.000 USD). Toti investitorii in criptomonede urmaresc foarte atent traseul monedei Bitcoin, pe de o parte fiindca aceasta este foarte populara (este prezenta in cele mai multe portofele digitale), pe de alta parte pentru ca aceasta dicteaza intr-o mare masura trendul general.O dovada in acest sens este evolutia altei monede foarte populare inclusiv in randul investitorilor romani, Ethereum. Valoarea ETH a crescut de asemenea la inceput de aprilie, o evolutie insa ceva mai putin impresionanta.Marius Morra, CEO LDV Bank ( www.ldvbank.com ), un exchange crypto romanesc care a marcat un update major chiar luna trecuta, crede in consolidarea pietei crypto si in noi evolutii pe placul investitorilor in perioada viitoare.In acest context, LDV Bank a optimizat puternic timpii de tranzactionare pe platforma sa. Clientii pot transforma rapid Fiat in BTC sau ETH si invers in doar 15 - 30 de secunde, extrem de important in momentele de volatilitate ridicata, cand fiecare minut poate conta enorm.De asemenea, pentru a valorifica mai bine si fluxul de numerar al clientului si pentru a nu rata de asemenea oportunitatile aparute brusc, noua versiune a platformei de crypto exchange permite procesarea ordinelor de depunere si retragere in 15 - 30 de minute.Mai mult decat atat, lichiditatea este asigurata permanent in mod garantat, drept urmare a semnarii de conventii cu mai multi market-makers internationali. In cele mai multe cazuri, pretul de trading oferit de LDV Bank este pozitionat drept cel mai bun pret de pe piata din Romania si asemanator cu pietele importante externe."In timp ce alte platforme crypto va intarzie saptamani pentru a examina inregistrarea, noi analizam si aprobam conturile in mai putin de 120 de minute. Procedurile de depunere si retragere FIAT sunt foarte rapide datorita integrarii platformei noastre cu serviciile automatizate ale bancilor partenere. Indiferent ca depuneti fiat sau criptomonede, este usor sa le schimbati intre ele. Nu ramane decat sa va bucurati-va de fondurile voastre!", spun reprezentantii LDV Bank Crypto Exchange, care au lansat si un sistem foarte atractiv de afiliere.Orice utilizator validat poate genera propriul link personalizat, iar din profiturile inregistrate pe link se asigura un comision de 25%.Ce se va intampla mai departe pe piata crypto? "Market capul va depasi pentru prima data 1 trillion de euro pana in decembrie 2020", crede Marius Morra, CEO LDV Bank, conform unui interviu recent publicat online.Este de asteptat ca investitorii inspirati sa poata marca in continuare castiguri masive chiar si prin plasamente pe termen scurt.