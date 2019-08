London Stock Exchange Group cumpara o fosta divizie Reuters si devine concurent direct al Bloomberg

Acordul anuntat joi, care trebuie aprobat de autoritatile de reglementare si de actionarii LSE, va transforma operatorul Bursei din Londra intr-un creator si distribuitor major de date legate de pietele financiare."Aceasta tranzactie reprezinta un element decisiv in ceea ce priveste importanta strategica a London Stock Exchange, in conditiile in care din ce in ce mai multi dintre clientii nostri vor sa tranzactioneze in diferite regiuni si diverse valute", a afirmat presedintele Don Robert.Joi, actiunile LSE au urcat cu peste 6%, ajungand la nivelul record de 7.152 penny, dupa confirmarea tranzactiei, care ar urma sa se finalizeze in semestrul doi din 2020.Tranzactia, care va transforma LSE intr-un jucator global in domeniul informatiilor financiare si va extinde activitatile companiei, vine la mai putin de un an dupa ce fondul de investitii Blackstone a achizitionat o participatie majoritara in Refinitiv de la Thomson Reuters, evaluand la acel moment compania la 20 de miliarde de dolari, inclusiv datoria.LSE a anuntat ca va finanta tranzactia prin emiterea de noi actiuni, astfel incat actualii investitori ai Refinitiv vor detine aproximativ 37% din entitatea combinata si mai putin de 30% din drepturile de vot.Thomson Reuters, compania mama a Reuters News, detine in prezent 45% din Refinitiv. Daca tranzactia se va finaliza, va detine o participatie de 15% in LSE.La finalul anului trecut, datoria Refinitiv se ridica la 12,2 miliarde de dolari.Tranzactia ar extinde semnificativ divizia de informatii financiare a LSE si va reduce dependenta sa de veniturile mai volatile din tranzactionare.LSE are o capitalizare bursiera de aproximativ 19,3 miliarde de lire sterline (23,9 miliarde de dolari) si datorii nete de un miliard de lire sterline.Refinitiv, cu sediul in Londra, furnizeaza informatii financiare catre mai mult de 40.000 de clienti din peste 190 de tari.