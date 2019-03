Cum sa folositi corect efectul de levier?

Adesea prezentat ca principalul responsabil pentru pierderile investitorilor incepatori, in special pe Forex, efectul de levier este de fapt o sabie cu doua taisuri care va permite sa va mariti castigurile de zece ori.Deci, cum sa folositi efectul de levier si sa faceti din el un aliat? Dar mai intai de toate, ce este efectul de levier mai exact si cum functioneaza?Efectul de levier pe piata bursiera este un instrument care permite traderului sa-si mareasca capacitatea de investitie mobilizand doar o parte din capitalul sau total.In mod concret, datorita efectului de levier, puteti deschide pozitii de pana la 1000 de ori mai mari decat valoarea capitalului.Efectul de levier este notat in felul urmator: efect de levier 1:50 sau efect de levier 1:100, de exemplu.Un efect de levier de 100 (1:100) inseamna ca, pentru un capital de 100 de euro, aveti posibilitatea de a tranzactiona cu o suma de 10.000 de euro.Acesta este un avantaj de netagaduit si, desi este posibil sa se tranzactioneze fara efect de levier, multi traderi prefera sa-si asume riscuri si sa-si vada castigurile multiplicate.Tranzactionarea cu efect de levier este practicata pe numeroase piete, cum ar fi actiuni, Forex, marfuri, indici sau obligatiuni. Efectul de levier Forex, de exemplu, poate ajunge pana la 1:500 in functie de broker.In mod similar, exista mai mult de un produs cu efect de levier. Acestea includ contracte la termen sau contracte futures , valute, CFD-uri sau optiuni.Piata Forex este, de obicei, o piata cu un nivel ridicat al efectului de levier. Intr-adevar, pe piata Forex, se tranzactioneaza loturi. Stiind ca un lot Forex este in valoare de 100.000 de unitati monetare, de exemplu 100.000 de euro, traderul individual utilizeaza fie mini-loturi sau micro-loturi, fie tranzactii cu efect de levier.Pentru a intelege pe deplin efectul de levier Forex, sa luam urmatorul exemplu. Cu un cont de tranzactionare de 1.000 de euro, un investitor nu poate tranzactiona un lot Forex intreg. Daca decide sa utilizeze un efect de levier de 1:500, atunci poate lua pozitii cu o valoare totala de 500.000 de euro, adica de 500 de ori valoarea capitalului sau.Efectul de levier maxim pe Forex variaza in functie de brokerul dvs. Poate de exemplu, ajunge pana la 1:500, la Admiral Markets, broker reglementat FCA.Desi este usor de inteles modul de utilizare al efectului de levier pe bursa de valori pentru a stimula profiturile, este mai dificil sa determinati ce efect de levier sa alegeti.Intr-adevar, chiar daca se poate estima ca cu cat o pozitie este deschisa pentru mai mult timp, cu atat este mai redus efectul de levier, nivelul corect al efectului de levier va depinde intotdeauna de strategia dvs. de tranzactionare.De exemplu, un trader de pozitie poate alege de obicei un levier de la 1:5 pana la 1:20. Scalperul prefera un efect de levier mai mare, de la 1:50 la 1:500.Pentru a limita riscurile, este recomandabil sa va instruiti intotdeauna si sa va testati strategia pe un cont demo inainte de a investi cu bani reali. Un cont de tranzactionare demo va permite sa tranzactionati in conditii reale de piata, dar cu capital fictiv, fara sa va asumati riscuri inutile.Pentru a concluziona cu privire la notiunea de efect de levier in tranzactionare, este important sa subliniem caracterul sau intrinsec dual. Intr-adevar, efectul de levier este un instrument excelent care permite traderului sa investeasca mai mult prin imobilizarea unui capital mai mic.Cu toate acestea, trebuie avut in vedere ca atat profiturile dvs., dar si pierderile dvs., sunt calculate pe baza valorii totale a pozitiei dvs. si nu pe baza valorii pe care ati investit-o.