Cum transformi un joc intr-un simulator de trading folosit de banci din toata lumea

Traderion

Florin Cioaca, fost trader interbancar cu o experienta de peste 7 ani, a venit cu aceasta idee la o scoala de vara pe teme de finante organizata de Florin Grosu la Sibiu.A organizat pentru participanti un joc care sa simuleze ceea ce se intampla pe pietele financiare globale si care sa-i ajute pe acestia sa inteleaga cum iau traderii din banci deciziile.Jocul a fost organizat la Sibiu de Florin Cioaca, impreuna cu Mihai Toma timp de mai multi ani.Incurajati de reactiile celor care participau la joc, cei trei au decis sa renunte la munca in corporatie si sa se dedice 100% acestui proiect. Programarea primului modul din simulatorul Traderion a durat aproape un an, iar investitia initiala a fost de 100.000 de euro.Traderion este un simulator avansat de trading interbancar. El combina scenarii macroeconomice care sunt construite cu date reale din pietele financiare internationale, cu inteligenta artificiala, pentru a recrea mediul in care activeaza traderii interbancari.Traderion este folosit atat ca o platforma de training pentru traderii institutionali, cat si ca un instrument de evaluare a candidatilor la aceste pozitii foarte ravnite in marile banci din toata lumea.Fiecare scenariu este impartit pe niveluri de dificultate, iar un utilizator trebuie sa indeplineasca un anumit set de criterii pentru a putea avansa la un nivel superior.Traderii robot, generati de algoritmul de inteligenta artificiala, se adapteaza la nivelul de experienta al fiecarui utilizator in parte, dar au si rolul de a recrea in detaliu o anume perioada de tranzactionare.Odata primul modul lansat, cel de FX, compania fondata de cei trei a aplicat pentru un grant prin Programul Operational Competitivitate, pentru a continua dezvoltarea celorlalte module ale simulatorului, corespunzatoare fiecare unor piete pe care activeaza traderii interbancari.In 2017 au obtinut acel grant si au continuat sa dezvolte simulatorul, adaugand module noi: money markets, bonduri, actiuni si in prezent lucreaza la modulul de marfuri.O echipa de noua oameni a lucrat la acest produs, cu experiente diverse, de la dezvoltatori software la expertul in piete de capital si cel in neurostiinte, al carui rol este acela de a dezvolta indicatorii de performanta masurati in timp real in scenariile din simulator.In acelasi timp, echipa a inceput sa caute clienti pentru produsul lor, banci, universitati si companii de training specializate in programe destinate traderilor interbancari. In ultimii ani si-au dublat numarul de clienti, peste 30 de banci din toata lumea utilizand simulatorul Traderion in prezent.Obiectivul fondatorilor pentru urmatorii ani este de a deschide birouri de vanzari in principalele centre financiare ale planetei, in special la Londra si New York, unde, spun ei, sunt cei mai multi clienti potentiali dar si in Dubai, regiunea Orientului Mijlociu fiind o piata care creste semnificativ si este foarte interesata de cele mai noi tehnologii de invatare pentru sectorul financiar.Pe piata, mai exista, in prezent, trei competitori directi, spun fondatorii, companii din SUA, Marea Britanie si Olanda. "Ceea ce diferentiaza platforma Traderion este motorul de inteligenta artificiala care ne permite sa recreem in detaliu mediul de tranzactionare din piata reala si, in acest fel, sa le oferim utilizatorilor o experienta realista de invatare", spune Florin Grosu.Platforma este o realizare importanta a IT-ului romanesc, mai ales ca toate marile banci care folosesc platforma in programele de recrutare si training ale traderilor sunt clienti recurenti. Iar faptul ca, incepand anul 2029, platforma dezvoltata de Bold Technologies este folosita de catre bursa elvetiana in programul lor de formare si testare a tuturor traderilor care tranzactioneaza pe aceasta bursa este o validare suplimentara a calitatii produsului, una de care membrii echipei pot fi mandri.Puteti afla mai multe despre companie si produsele pe care le dezvolta de pe site-ul acesteia, https://boldtech.eu/ Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.