Gusta (Certinvest): Promovarea la statutul de piata emergenta va dinamiza investitorii locali, iar volumele vor creste cu 50%

"In momentul in care ai lichiditate mai mare, pentru ca ai mai multi jucatori care se uita la piata, cu siguranta ca se va crea un dinamism si in randul jucatorilor romani. Pana acum multi care aveau sume ceva mai mari ziceau ca nu avem lichiditate si pentru ca nu avem lichiditate ne e frica sa intram pentru ca nu stim in cat timp ne asiguram exitul. Acum, odata cu o lichiditate mai mare cred ca aceasta problema nu o sa mai existe", a spus Horia Gusta.El estimeaza o crestere cu 50% a volumelor tranzactionate ca urmare a implicarii unor jucatori din exterior si a dinamizarii celor locali."Eu sunt convins ca volumele vor fi mai mari. Estimez spre 50% volume mai mari. Avem odata investitorii straini care vorveni si se vor uita la piata si vor face achizitiile necesare portofoliilor proprii, dar pe de alta parte si efectul dinamizarii pietei locale ca urmare a volumelor mai mari la Bursa. Deci din doi pasi cred ca vom avea volume cu 50% mai mari", a afirmat Horia Gusta.De asemenea, el a precizat ca volumele mai mari vor duce si preturile mai sus.FTSE Russell a promovat joi Romania la statutul de Piata Emergenta de la cel de Piata de Frontiera, decizia fiind luata dupa ce tara s-a aflat timp de trei ani pe lista de monitorizare. Totodata, furnizorul global de indici FTSE Russell a anuntat ca actiunile companiilor romanesti Romgaz, Banca Transilvania si BRD-Groupe Societe Generale indeplineau criteriile de eligibilitate FTSE Global All Cap Index la data de 28 iunie 2019.Reclasificarea statutului va intra in vigoare in septembrie anul viitor.Romania a fost adaugata pe aceasta lista de monitorizare in septembrie 2016.