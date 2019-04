Tranzactionati corect cu MACD

Deci, ce este MACD-ul? Definitie, calcul si interpretare, veti sti totul despre MACD Sa aruncam o privire la ceea ce inseamna MACD pe piata bursiera. Pe bursa de valori MACD este abrevierea de la Moving Average Convergence Divergence, in traducere libera: convergenta si divergenta mediilor mobile.Pe bursa, MACD este un indicator de momentum dezvoltat de Gerald Appel in anii 1970. Este un indicator de tranzactionare gratuit.MACD se bazeaza pe un indicator de tendinta: media mobila Din punct de vedere grafic, MACD furnizeaza doua curbe:● Linia rapida MACD● Linia de semnalLinia rapida MACD reprezinta diferenta dintre o medie mobila exponentiala pe termen lung si o medie mobila exponentiala pe termen scurt (implicit 26 si, respectiv, 12 perioade) . Aceasta curba este un oscilator al mediilor mobile exponentiale.Cea de-a doua curba, linia de semnal, reprezinta o medie mobila exponentiala de 9 perioade a primei curbe.Succesiunea intersectiilor acestor doua curbe reprezinta convergentele si divergentele care au inspirat numele MACD.Pe bursa de valori, MACD se calculeaza utilizand urmatoarele formule:Valoarea MACD = MME12 - MME 26Linia de semnal = MME 9 din valoarea obtinuta anteriorHistograma MACD = Valoarea MACD - Linia de semnalAtunci cand histograma MACD este deasupra liniei zero cu linia de semnal, atunci piata este in trend ascendent.Daca, dimpotriva, histograma MACD este sub linia zero cu linia de semnal, atunci suntem pe o piata descendenta.Sa vedem acum cum sa folosim indicatorul MACD in mod concret.Exista diferite semnale de intrare in tranzactie oferite de MACD:● Cand histograma MACD se modifica de la o valoare negativa la o valoare pozitiva (semnal de cumparare)● Cand histograma MACD se modifica de la o valoare pozitiva la o valoare negativa (semnal de vanzare)● Cand linia de semnal traverseaza nivelul zero de jos in sus (semnal de cumparare)● Cand linia de semnal traverseaza nivelul zero de sus in jos (semnal de vanzare)● Atunci cand linia de semnal intra sub nivelul zero in raport cu histograma (semnal de continuare a impulsurilor descendente)● Atunci cand linia de semnal trece peste nivelul zero in raport cu histograma (semnal de continuare a impulsurilor ascendente)● Cand linia de semnal se afla sub nivelul zero fata de histograma (semnal de cumparare)● Cand linia de semnal trece peste nivelul zero fata de histograma (semnal de vanzare).Beneficiile tranzactionarii cu MACD sunt certe. Acesta indica tendinta pietei, fazele de impuls si corectie. Ofera semnale de intrare pe care le tranzactionam pe trend sau contra-trend. Este foarte reactiv si poate fi folosit in scalping, tranzactionare intraday sau tranzactionare swing.Nu permite identificarea momentelor cand piata evolueaza in range (in consolidare) . Pentru o analiza tehnica superioara, este recomandabil sa asociati MACD cu alti indicatori, cum ar fi RSI.Pe bursa, RSI - MACD este o combinatie foarte interesanta.