Ministrul pentru Mediul de Afaceri anunta un acord cu BVB: Vrem sa invatam antreprenorii ca pot sa se finanteze si pe piata secundara

"Am semnat un acord cu Bursa de Valori si vom avea anul acesta un mare accent pus pe educatie, pentru ca vrem sa invatam mediul de afaceri, IMM-urile, antreprenorii, ca pot sa se finanteze si pe piata secundara AeRo. Vom avea 8 sesiuni in opt municipii ale tarii, incercand sa aducem aceasta informatie referitoare la finantare cat mai aproape de antreprenori, pentru ca aceasta este constanta, este o nevoie pe care antreprenorii o resimt in mod continuu", a spus Oprea.El a precizat ca acest program cu BVB va incepe din primavara si se va extinde pe tot parcursul anului 2019, iar in functie de felul in care va reactiona mediul de afaceri ministerul va veni si cu alte programe."Nevoia de educatie antreprenoriala este continua, vrem sa venim mai mult pe partea de mentorat", a mentionat seful MMACA.Ministrul pentru Mediul de Afaceri a mentionat si celelalte proiecte care vor fi derulate in 2019, printre care programul de microindustrializare, cel care vizeaza cresterea serviciilor de piata sau femeia antreprenor, adaugand ca toate aceste proiecte sunt bugetate."Vorbim de programul de microindustrializare, de cresterea serviciilor de piata, femeia antreprenor, care va avea anul acesta un nou format si vrem sa aducem mult mai multe lucruri in partea de mentorat, in partea de practica pentru femeile antreprenor. As vrea sa mai adaug si partea de sprijinire a comertului exterior, de sprijinire a exportului, prin programul de targuri si expozitii, aceasta fiind pentru toti cei care doresc sa participe sub pavilion national, brand de tara. Acesta este un program ales de catre partenerii nostri, Consiliul de Export, care reuneste toate asociatiile patronale sectoriale reprezentative din tara. Ei spun unde trebuie sa fie prezenti antreprenorii romani pentru a putea exporta cat mai mult, iar noi, Ministerul pentru Mediul de Afaceri sprijinim prin tot ceea ce inseamna achizitie publica si finantare aceste targuri si expozitii", a explicat Oprea.In ceea ce priveste programul de internationalizare, ministrul a subliniat ca acesta se adreseaza companiilor care doresc sa participe in nume propriu la targuri si expozitii. "Noi ii sprijinim printr-o suma forfetara de 85.000 de lei pentru participare la targuri si expozitii si 10.000 de lei pentru participare in misiuni economice. Totul se desfasoara extrem de simplu, este foarte transparent si foarte usor de decontat. Totul este online, interactiunea intre antreprenori si cei care sunt astazi angajatii MMACA, fie la sediul central, fie in agentiile regionale, este doar prin intermediul calculatorului. Daca tot vorbim de nevoia digitizare a acestor servicii pe care noi trebuie sa le oferim mediului de afaceri, acest minister trebuie sa fie unul dintre motoare si unul dintre exemple", a adaugat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu-Stefan Oprea.