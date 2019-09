ASF: Statutul de piata emergenta al BVB, un pas important pentru dezvoltarea economica a Romaniei

"Este o veste extraordinara pentru economia Romaniei. ASF a sprijinit constant, prin ridicarea barierelor legislative si prin scaderea costurilor, Bursa de Valori si piata de capital din Romania. Sunt convins ca, datorita noului statut, Bursa de la Bucuresti va avea un suflu nou si vom vedea noi investitori si emitenti de calibru", a spus Leonardo Badea.Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) saluta decizia FTSE-Russell, comunicata in cursul serii de 26 septembrie 2019, privind promovarea Bursei de Valori Bucuresti (BVB) la statutul de piata emergenta.Conform institutiei, decizia vine dupa o perioada de trei ani in care evolutia pietei de capital din Romania a fost atent monitorizata, iar concluzia reprezinta o recunoastere a progreselor inregistrate pe mai multe paliere calitative si cantitative. Au fost recunoscute astfel imbunatatirea mecanismelor de tranzactionare si post-tranzactionare, transparenta sporita in ceea ce priveste reglementarile aplicabile pietei de capital, cresterea guvernantei emitentilor si, nu in ultimul rand, evolutia pozitiva a lichiditati pietei.ASF mentioneaza ca noul statut al BVB arata ca piata de capital din Romania se inscrie pe culoarele fluxurilor de capital catre tarile emergente. Aplicarea acestei decizii de catre FTSE se face gradual, cu trei mari repere temporale.Astfel, la 31 decembrie 2019 are loc reconfigurarea indicativa a structurii pentru noua indici dezvoltati de FTSE, prin preluarea datelor de tranzactionare pentru primii trei emitenti din Romania (Romgaz, Banca Transilvania si BRD- Group SG).La 30 iunie 2020 are loc preluarea datelor exacte privind coeficientii alocatii celor 3 emitenti pentru introducerea in familia de indici FTSE si in septembrie 2020, dupa a treia zi de vineri, are loc intrarea efectiva a emitentilor din Romania in indicii FTSE.ASF precizeaza ca urmareste cu maxim interes si cu angajament ferm deciziile care urmeaza ca fie luate in luna iunie a anului 2020 de catre MSCI, agentie de clasificare a pietelor de capital, privind incadrarea Bursei de la Bucuresti in aceeasi categorie a pietelor emergente.FTSE Russell a promovat joi Romania la statutul de Piata Emergenta de la cel de Piata de Frontiera, decizia fiind luata dupa ce tara s-a aflat timp de trei ani pe lista de monitorizare.Reclasificarea statutului va intra in vigoare in septembrie anul viitor.Romania a fost adaugata pe aceasta lista de monitorizare in septembrie 2016.