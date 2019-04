Tanase (BVB): Participarea extrem de redusa a investitorilor locali este cea mai mare problema a Bursei de la Bucuresti

"Nu sunt un mare specialist in tehnologia blockchain, dar as putea sa prevad niste tendinte. Bursa din Romania este o piata de capital mica, chiar foarte mica, cu o dimensiune de numai 10% din PIB. Uniunea Europeana are in plan sa ajunga cu pietele de capital pana la jumatatea urmatorului deceniu la o valoare de 100% din PIB. Ca sa putem merge pe o directie corecta, trebuie sa identificam in mod corect problemele si solutiile. Una dintre probleme, cea mai mare a Bursei de Valori Bucuresti, este participarea extrem de redusa a investitorilor locali. Asta trebuie sa fie prioritatea numarul zero pentru a spera la o piata de capital mult mai mare, mult mai ridicata ca dimensiune. De asemenea, o participare mult mai ridicata a populatiei la piata de capital, si asta inseamna sa economisesti in valori mobiliare, ar face ca piata primara sa fie mult mai eficienta. Trebuie sa explicam cumva investitorilor individuali care sunt riscurile investitiei la bursa si sa le spune de ce economiile lor trebuie sa stea in valori mobiliare", a afirmat Tanase.Acesta a adaugat ca o piata de capital depinde mult si de o piata secundara, nu doar de o piata primara, iar scopul primordial ar fi ca investitiile pe bursa sa se faca in totalitate online."Eu visez cumva ca investitia la bursa sa fie online in totalitate, paperless... O piata de capital nu sta numai intr-o piata primara, ci si intr-o piata secundara eficienta. Eficientizarea pietei secundare este un proces mai simplu decat eficientizarea pietei primare. Bursa are aici initiativa Contrapartii Centrale. Tehnologiile pot ajuta cumva, Tehnologia blockchain poate ajuta la eficientizarea acestor procese, dar Contrapartea Centrala inseamna mai mult decat tehnologia. Vrem sa nu ne batem capul cu inovarea tehnologiilor, ci sa inchiriem o tehnologie de la un dezvoltator deja existent si sa fim ancorati cumva in dezvoltarile din viitor. Contrapartea Centrala inseamna capital la risc, nu doar tehnologie. Acest capital depinde, insa, de o decizie umana", a subliniat directorul general al BVB.Reprezentanti ai pietei de capital, precum si reglementatorul din domeniu participa, marti, la cea de-a VIII-a editie a conferintei cu tema "Tendinte in pietele de capital; Dezbatere asupra problemelor pietei noastre", organizata de Grupul Bursa, la sediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR).Pe agenda temelor de discutie se regasesc: procesul dezintermedierii, conex la utilizarea tehnologiei blockchain si a cryptoasseturilor, necesitatea derivatelor - utilitatea Contrapartii Centrale (CCP), caile extinderii participarii la piata bursiera, consecintele masurilor prevazute in Ordonanta de Urgenta nr. 114 asupra pietei de capital.