Invata de la seful BVB cum sa economisesti pentru pensie: Regula lui 20 sau 100 minus varsta

In schimb, modelul american merge pe principiul 100 minus varsta, fiind vorba, mai exact, despre procentul de investitii in actiuni listate la bursa. Conform specialistilor, procentul ar trebui sa scada odata cu varsta, iar cineva la 30 de ani ar trebui sa aiba 70% din economii in instrumente cu risc.- Banca pentru locuinte, ne-a explicat ce inseamna Regula lui 20 si cum functioneaza ea."In Marea Britanie, si cred ca acest lucru se poate extrapola, se poate utiliza si in alte tari din UE, inclusiv in Romania, se invata un lucru. Acolo elevii invata Regula lui 20. Fiecare ar trebui sa-si puna in minte care este nivelul de pensie, sau ce suma isi doreste sa incaseze in plus fata de pensia de la stat intr-un an de zile dupa ce se pensioneaza. Daca ajungem la concluzia ca ne dorim 100 euro in plus in fiecare luna, dupa momentul in care ne pensionam, asta inseamna ca intr-un an s-ar strange 1.200 euro in plus pe care noi ni-i dorim", a spus Anghel.Potrivit acestuia, pentru a-i avea cat vom trai dupa ce ne pensionam, inseamna ca in momentul in care ne pensionam trebuie sa avem o suma de 20 de ori mai mare decat suma anuala, adica de 20 de ori mai mare decat cei 1.200 de euro pe care ni i-am dori noi, in plus, in fiecare an cat vom trai dupa ce ne vom pensiona.", a precizat presedintele BVB.El este de parere ca daca ar invata acest concept toti copiii, acestia ar privi cu alti ochi economisirea."Regula asta, daca ar invata-o toti copiii din Romania, din scoala generala sunt convins ca ar privi cu alti ochi economisirea si nevoia de a economisi. Ne-am da seama de dimensiunea sumelor pe care ar trebui sa le economisim pe toata perioada vietii noastre active", a mai aratat Anghel.Potrivit presedintelui BVB, educatia financiara din scoala generala ar trebui facuta astfel incat cu totii sa intelegem ca trebuie sa economisim mai mult decat parintii nostri."Traim mai mult si vom avea nevoie de bani. Studiile arata ca vom trai cu 50% mai multi ani dupa ce ne pensionam fata de parintii nostri si cu ajutorul medicamentelor care ne vor extinde speranta de viata, vom avea nevoie de mai multi bani economisiti in perioada vietii active", a explicat Lucian Anghel.Investitiile pe bursa sunt un lucru normal in multe tari, existand teorii privind aversiunea in fata riscului in functie de varsta pe care o ai., ceea ce ar reprezenta procentul de investitii in actiuni listate la bursa."In SUA este un principiu care spune 100 minus varsta. Acest rezultat reprezinta procentul de investitii in actiuni listate la bursa. Daca este un tanar care are 30 de ani si lucreaza, atunci ar trebui sa investeasca in actiuni 70% din fondurile pe care le are disponibile si doar 30% in instrumente foarte sigure gen titluri de stat sau depozite bancare.Cu cat avanseaza in varsta, cu cat se apropie de varsta de 60 de ani, atunci 100 minus 60, doar 40% ar trebui sa pastreze in actiuni.Ponderea actiunilor care au un profit de risc mai mare, dar se presupune ca si randamentul ar trebui sa fie mai bun, ar insemna ca 40% ar trebui investite pe bursa si 60% in instrumente cu un grad de risc mai redus si un nivel mai redus de rentabilitate", a subliniat Anghel.Seful BVB sustine ca investitiile la bursa ar trebui sa scada gradual odata cu varsta, dar niciodata sa nu se apropie de zero."Cu cat inaintam in varsta cu atat zona de instrumente cu risc mai mare precum investitiile la bursa ar trebui gradual sa scada, dar niciodata nu este zero, cum niciodata nu am doar depozite bancare si doar titluri de stat. Ar trebui sa nu ne punem toata ouale in acelasi cos", a mai spus presedintele Bursei de Valori Bucuresti.