BVB a incheiat anul 2018 cu un profit de 10,2 milioane lei, in scadere cu 31%

Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat un profit net de 9,46 milioane lei in 2018 (minus 34%), si de 1,57 milioane lei in ultimul trimestru al anului (minus 78%)."Pana la jumatatea lunii decembrie 2018, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost una dintre cele mai performante piete din regiune, insa a incheiat anul 2018 cu o scadere de 4,77% a indicelui BET, principalul indice al pietei de capital locale care include cele mai tranzactionate 15 companii. Trendul puternic descrescator a fost declansat pe 19 decembrie 2018, cand au aparut informatii referitoare la taxarea suplimentara pe sectoarele bancar, energie si telecomunicatii, si modificarea Pilonului II, moment in care indicele de referinta BET a scazut cu 11,21%, stergand intr-o singura zi toata cresterea inregistrata pana atunci in tot anul 2018 de piata de capital locala. Intre valorile existente anterior acestei date, respectiv 18 decembrie, si ultima sedinta de tranzactionare din 2018, respectiv 31 decembrie, indicele principal al pietei de capital inregistra o scadere de 12%", se mentioneaza in raportul financiar preliminar.La finalul anului trecut, doar cei doi indici de tip total return, care includ si dividendele, au reusit sa se mentina in teritoriu pozitiv. Indicele BET-TR, care include si dividendele acordate de companiile din BET, a inregistrat cel mai mare avans, de 4,3%.Valoarea medie zilnica a tranzactiilor cu actiuni a crescut anul trecut cu 5% in echivalent lei si a depasit 45 de milioane lei (circa 10 milioane euro) pe parcursul anului 2018, timp in care valoarea totala de tranzactionare cu toate tipurile de instrumente financiare a crescut cu 2% si a depasit 14 miliarde lei (circa 3 miliarde euro).Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a fost de 18 miliarde euro la finalul anului trecut, in timp ce capitalizarea tuturor companiilor listate pe piata reglementata a BVB a fost de 30 miliarde euro in ultima sedinta de tranzactionare a anului 2018.Pe parcursul anului 2018, Grupul BVB a inregistrat venituri operationale consolidate de peste 39,82 milioane lei (12 luni 2017: 38,06 milioane lei), o crestere cu 5% fata de perioada similara a anului anterior, variatie determinata de avansul segmentelor de tranzactionare, post-tranzactionare si registru, cat si de scaderea inregistrata de segmentul Servicii FCI si alte servicii.Veniturile generate de BVB, reprezentand segmentul de tranzactionare al Grupului, in anul 2018 au fost de 23,93 milioane lei (excluzand tranzactiile intra-grup), in crestere cu 3% fata de anul 2017 (12 luni 2017: 23,35 milioane lei), pe fondul cresterii valorilor tranzactionate.Activitatea desfasurata de Depozitarul Central in anul 2018 a crescut in special pe seama majorarii veniturilor obtinute din activitatea de registru ca urmare a serviciilor prestate pentru emitenti precum si pentru detinatorii de instrumente financiare, dar si pe seama cresterii portofoliului administrat de custozi. In anul 2018, veniturile operationale ale DC au atins nivelul de 15,37 milioane lei (excluzand tranzactiile intra-grup) ceea ce corespunde unei cresteri de 12% comparativ cu anul 2017. Veniturile segmentului de post-tranzactionare au crescut cu 4% fata de anul anterior pana la valoarea de 10,11 miliaone lei (12 luni 2017: 9,70 milioane lei), pe fondul cresterii activitatii de tranzactionare a BVB. De asemenea, veniturile din admiterea si mentinerea participantilor la sistemul de compensare-decontare al custozilor a crescut cu 3%, de la 6,47 milioane lei la 6,67 milioane lei ca urmare a cresterii portofoliului administrat in urma inregistrarii in sistemul DC.La finalul lunii decembrie 2018, activele totale ale Grupului BVB erau de 214,62 milioane lei (31 decembrie 2017: 203,24 milioane lei), in crestere cu 6% fata de inceputul anului, in principal ca urmare a cresterii activelor curente reprezentate de fonduri destinate platilor de dividende de catre Depozitarul Central catre actionarii companiilor listate, clienti ai Depozitarului Central.Datoriile totale ale Grupului sunt doar pe termen scurt si la sfarsitul anului 2018 erau in suma de 94,18 milioane lei (31 decembrie 2017: 78,24 milioane lei), aproximativ 71% din aceasta valoare reprezentand dividendele de plata detinutein numele clientilor de catre Depozitarul Central in valoare de 66,69 milioane lei, iar 23% reprezentand fonduri de garantare, compensare si marja pentru decontarea tranzactiilor in valoare de 21,36 milioane lei.