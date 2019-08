Profitul net consilidat al BVB a scazut in primul semestru cu 45%

Grupul BVB a inregistrat o scadere cu 62% a profitului operational consolidat, pana la valoarea de 2,57 milioane lei, principala cauza fiind diminuarea "drastica" a valorii ofertelor derulate pe piata principala de actiuni si obligatiuni."Lipsa ofertelor a fost puternic influentata de perceptia investitorilor asupra modificarilor cadrului legislativ din Romania, cu impact direct in piata de capital", se mentioneaza in raport.Veniturile operationale ale Grupului BVB au inregistrat o scadere cu 17% in primele sase luni ale anului fata de perioada similara a anului 2018, pana la un nivel de 17,41 milioane lei, scadere determinata in principal de diminuarea veniturilor din comisioanele aferente valorii totale a tranzactiilor de tip "oferte" derulate pe pietele BVB.Cheltuielile operationale consolidate au cumulat 15,18 milioane lei (plus 4,7%), in principal pe fondul majorarii cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor, determinate de investitiile realizate de grup in anul 2018, a cheltuielilor cu alte servicii prestate de terti si a cheltuielilor de promovare, ca urmare a intensificarii eforturilor de promovare a pietei de capital in anul 2019 fata de anul anterior, in special prin prisma evenimentelor organizate de catre Grupul BVB pentru promovarea pietei de capital, se mentioneaza in raportul societatii.BVB a distribuit, incepand cu data de 27 iunie 2019, dividendele aferente profitului net aferent 2018, in suma de 9,02 milioane lei, reprezentand 100% din profitul net dupa rezerve. Dividendul brut pentru anul 2018 a fost de 1,12593 lei/actiune.Pe de alta parte, conform raportului, Bursa de Valori Bucuresti a incheiat prima jumatate de an cu toti indicii pe plus si cresteri de doua cifre. Indicele BET, a avut un avans de circa 20%, iar indicele BET -Total Return (BET-TR) a trecut pragul de 14.000 de puncte, cresterea fiind de aproape 30%.Capitalizarea bursiera a tuturor companiilor listate pe piata reglementata a BVB a depasit 34,8 de miliarde euro in ultima sedinta de tranzactionare din iunie 2019, comparativ cu 30,6 miliarde euro la final de 2018, in crestere cu 14%.Piata reglementata de actiuni, excluzand ofertele publice initiale si secundare, care a generat 93% din totalul veniturilor din tranzactionare in prima jumatate a anului 2019, a inregistrat o crestere cu 12% a valorii tranzactionate, respectiv 5,25 miliarde lei, rezultat al interesului investitorilor pentru tranzactionarea pe piata secundara.Activitatea de tranzactionare pentru toate pietele, inclusiv oferte, a inregistrat o scadere cu 25%, de la 7,46 miliarde lei in primele sase luni din 2018 la 5,60 miliarde lei in perioada ianuarie-iunie 2019. Scaderea provine, in cea mai mare masura, din diminuarea drastica a valorii ofertelor derulate pe piata principala de actiuni si obligatiuni, atat a ofertelor publice initiale, dar mai ales a ofertelor publice secundare, de la 2,373 miliarde lei lei in S1 2018 la 57 milioane lei in S1 2019.