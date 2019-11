Profitul net consolidat al Bursei de Valori Bucuresti a scazut cu 18% in primele 9 luni ale acestui an

Profitul atribuibil actionarilor societatii mama a fost, in perioada ianuarie-septembrie, de 6,31 milioane lei (9 luni 2018: 7,87 milioane lei).Profitul net consolidat al Grupului BVB in trimestrul III din 2019 a fost mai mare cu 144% sau 1,67 milioane de lei, de la 1,16 milioane de lei la 2,82 milioane de lei, influentat pozitiv atat de profitul operational, cat si de profitul financiar.Veniturile operationale ale Grupului BVB in primele 9 luni ale anului au fost de 26,45 milioane de lei, in scadere cu 9% fata de perioada similara a anului 2018 (9 luni 2018: 28,98 milioane de lei), scadere determinata atat de segmentul de tranzactionare (BVB individual), cat si de segmentul registru - Depozitarul Central (DC).Cheltuielile operationale consolidate ale Grupului BVB in primele 9 luni 2019, au avansat cu 4%, de la 21,48 milioane de lei la 22,43 milioane de lei.BVB avea, la 30 septembrie 2019, active in scadere cu 14% sau 29,55 milioane de lei fata de valoarea de la 31 decembrie 2018, pana la 184,59 milioane de lei, influentate de scaderea activelor imobilizate cat si a activelor curente.Datoriile totale ale Grupului sunt doar pe termen scurt, la 30 septembrie 2019 insumand 66,82 milioane de lei, -29% fata de valoarea de la 31 decembrie 2018 de 93,71 milioane de lei.61% din datoriile totale sunt reprezentate de dividendele de plata detinute in numele clientilor de catre Depozitarul Central, in valoare de 40,78 milioane de lei, iar 30% reprezinta fonduri de garantare, compensare si marja pentru decontarea tranzactiilor, in valoare de 20,16 milioane de lei.Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost infiintata in data de 21 iunie 1995 ca institutie de interes public, non-profit, in baza Deciziei Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM) nr. 20/1995. In iulie 2005, BVB a devenit societate pe actiuni.