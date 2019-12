Anghel (BVB): Anul acesta a fost cel mai bun din istoria pietei de capital

"As dori sa incep prin a felicita BCR pentru incheierea acestui proiect cu succes, un proiect extrem de important. Intelegem ca este o premiera chiar la nivelul Europei Centrale si de Est, ceea ce e un lucru fantastic. As dori sa felicit de asemenea pe domnul presedinte Sergiu Manea si pe echipa dansului. Stim foarte bine ca nu a fost un proiect foarte simplu, este un proiect extrem de complex si fiind deschizator de drum sper din suflet in urmatorii ani sa vedem cat mai multe banci care vor urma acest exemplu si practic vor lista obligatiuni si se vor finanta prin acest instrument. Un singur lucru as dori sa mai mentionez. Aceasta intermediere financiara in Romania va fi ajutata de emiterea acestor obligatiuni si asa cum prevedeam la inceputul anului, anul acesta este cel mai bun an din istoria pietei de capital in ceea ce priveste numarul de emisiuni de obligatiuni si sper eu din suflet urmatorii trei - cinci ani sa fie din ce in ce mai buni, adica fiecare an sa fie mai bun decat anul precedent si suntem convinsi ca 2020 va fi mai bun decat 2019", a spus Lucian Anghel.La randul sau, directorul general al BVB, Adrian Tanase a afirmat ca acesta este cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei pe Bursa de Valori Bucuresti, iar in urma acestei emisiuni s-a constatat ca exista apetit foarte marte pentru astfel de obligatiuni din partea investitorilor locali.De asemenea, Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana, a afirmat ca diversificarea surselor de finantare si diversificarea tintelor de investitii ramane una din cheile crearii unei economi reale, stabile si puternice.Obligatiunile au o maturitate la 7 ani si reprezinta cea mai mare emisiune in lei de pe piata locala de capital. Fitch a acordat emisiunii de obligatiuni un rating final de BBB+.Potrivit unui comunicat al bancii, lansarea ofertei pe piata a generat interes considerabil din partea investitorilor, iar emisiunea a obtinut un cupon de 5,35%. Subscrierile au fost echilibrat distribuite intre administratori de active, fonduri de pensii, companii de asigurari si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).In comunicat se precizeaza ca emisiunea de obligatiuni a fost un succes inca de la supra-subscrierea in registrul de ordine a tintei de 500 de milioane de lei, ceea ce a dus la decizia de majorare a emisiunii pana la 600 de milioane de lei. Pretul final reflecta angajamentul pe termen lung al BCR atat fata de piata, cat si fata de investitorii institutionali.Cu aceasta emisiune, BCR mentioneaza ca face un pas inainte si se aliniaza la noile reglementari UE privind capacitatea pe care trebuie sa o aiba bancile pentru a absorbi pierderile, cerinta minima de fonduri proprii si datorii eligibile (MREL) si liniile directoare MREL in linie cu strategia de rezolutie pe care o urmareste.