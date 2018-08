Tot mai multi romani si-ar dori sa intre in afaceri, daca ar avea bani

"Conform unor studii din Romania, la intrebarea ce ati face daca ati avea 100.000 de euro in plus, pentru mine a fost o surpriza placuta sa vad ca, aproape la acelasi nivel cu achizitia unei case, a unui teren, renovare sau imbunatatirea spatiului locativ, cam la acelasi nivel sau undeva foarte putin sub se afla intentia de a investi intr-o afacere. Deci multi romani isi doresc sa investeasca intr-o afacere. Ceea ce este un lucru foarte bun, exista aceasta dorinta daca ar avea bani", a precizat, miercuri, Lucian Anghel, la Forumul Antreprenorilor Made in Romania - Cum sa devii un antreprenor de succes.Acesta afirma ca si in cazul sondarii dorintei de deveni antreprenori la nivel de regiuni, rezultatele studiului au aratat diferente foarte mici intre acestea, chiar daca Bucurestiul este putin peste."In cadrul aceluiasi studiu s-a sondat dorinta de a deveni antreprenor. Si intr-adevar a fost o alta surpriza foarte placuta si interesanta: faptul ca la nivelul intregii tari nu doar Bucuresti, care este putin in fata altor regiuni, exista dorinta de a fi antreprenor. Bucuresti are 46,3%, Muntenia - Dobrogea - 45,6%, Transilvania - Maramures - 44,7%, Moldova - Bucovina - 44,4%. Diferentele nu sunt mari, iar dorinta de a fi antreprenor exista la nivelul intregii tari. Evident avem nevoie de know-how, de finantare, incredere, tenacitate. Sunt foarte multe lucruri pe care antreprenorii ar trebui sa le detina", a spus Anghel.Citand acelasi studiu, presedintele CA al BVB a precizat ca una dintre barierele existente in Romania pe acest segment ar fi lipsa exemplelor de succes, in conditiile in care se vorbeste mai mult de falimente si insolvente."Tot acest studiu a aratat care sunt barierele, sunt o serie de bariere functionale, emotionale (...) As mentiona. Antreprenorii au dorinta de a deveni antreprenori, dar din pacate in Romania de prea multe ori vorbim de exemple de falimente si insolvente. Nu spunem ca nu exista aceste lucruri, exista, dar exista si aceasta senzatie: cam nimeni nu are succes.Asta am incercat sa aducem aici, exemple de antreprenori romani de foarte mare succes. Intotdeauna cand ii ascult si vad ce au realizat am un sentiment de mandrie ca sunt roman. Sunt astfel de afaceri care sunt realizate in Romania cu inteligenta romaneasca, cu capital romanesc, se creeaza locuri de munca, se creeaza valoare adaugata, ne creste avutia nationala, cu totii vom trai mai bine daca vom avea cat mai multe povesti de succes. Acesta este si rolul Bursei de Valori Bucuresti, incercam sa intermediem intre cei care au nevoie de bani si investitorii care investesc si care ar putea sa finanteze o parte din aceste business-uri", a explicat Anghel.Presedintele BVB a mentionat ca randamentul investitiei la bursa in primele 7 luni ale anului pe indicele principal BET, incluzand si dividendele, a fost de 11,4%, ceea ce inseamna ca "investitorii au fost remunerati consistent peste dobanda bancara si peste inflatie"."Din punct de vedere al investitorilor in primele 7 luni randamentul investitiei la bursa intr-un cos de actiuni, si aici este indicele principal BET, incluzand dividendele, a fost de 11,4%.. Deci, pentru cei care au investit de la inceputul anului pana la 31 iulie, randamentul este, credem noi, extrem, extrem de bun, desi de multe ori se creeaza aceasta impresie: cei care investesc la bursa pierd bani. Evident exista riscuri. Prin proiecte noastre de educatie financiara incercam sa facem diferenta intre un depozit si o investitie, dar din nou bursa a performat foarte bine. Evident, nicaieri in lume nu toate actiunile cresc, unele cresc altele scad, dar pe total la noi a fost o crestere de 11,4%. Investitorii au gasit valoarea adaugata, au fost remunerati consistent peste dobanda bancara si peste inflatie, iar acest proiect Made in Romania a incercat sa puna reflectoarele pe companii care au potential de crestere fantastica", a adaugat Anghel.Nu in ultimul rand, presedintele CA al BVB a facut un apel catre antreprenori de a folosi piata Aero de la BVB, destul de putin cunoscuta, pentru ca aduce beneficii extrem de mari pentru dezvoltarea unei afaceri."Piata Aero este destul putin cunoscuta. In urma cu cativa ani un antreprenor din Italia care a listat o companie pe piata Aero imi spunea ceva de genul, voi romanii nu stiti ce aveti aici in Romania, ca sa fac o tranzactie similara m-ar fi costat in Italia cel putin jumatate de milion de euro sa-mi listez compania pe piata echivalenta pietei Aero din Romania. Aici discutam de cateva mii de euro, costurile de a te lista, iar beneficiile sunt mult mai mari. Nu discutam doar de marketingul pe care il obtineti prin listare. Aveti la dispozitie acest instrument, sa aflati cat mai multe despre acest instrument si sa-l folositi la momentul oportun cu scopul de a dezvolta business-ul", a mai spus Lucian Anghel.Bursa de Valori Bucuresti (BVB) organizeaza miercuri Forumul Antreprenorilor Made in Romania - Cum sa devii un antreprenor de succes, iar antreprenorii care au construit FAN Courier, Farmec, Bittnet si Qualitance sunt printre principalii speakeri ai acestui forum.Forumul vine dupa succesul Bucharest Entrepreneurship Forum (martie 2017) si al celor doua editii ale Made in Romania: Liga BVB (din 2017 si 2018) si, totodata, face parte din seria de activitati demarate de Bursa de Valori Bucuresti pentru promovarea antreprenoriatului romanesc, care din acest an se deruleaza sub umbrela 'Made in Romania'.In ultimii ani, BVB s-a concentrat pe dezvoltarea mediului de afaceri local, bazandu-se pe o stransa colaborare cu antreprenorii, investitorii institutionali si individuali, precum si cu ceilalti actori ai pietei de capital, iar Made in Romania ramane varful de lance al initiativelor BVB adresate antreprenorilor. In cele doua editii ale programului Made in Romania peste 300 de companii care au o contributie semnificativa in economia Romaniei, unele dintre acestea avand chiar perspective de a deveni campioni regionali, mai ales ca o parte dintre ele au inceput deja sa se extinda si peste hotare.