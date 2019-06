Bursa de la Bucuresti a deschis pe plus sedinta de tranzactionare de marti

Indicele BETPlus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era in crestere cu 0,09%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor se aprecia cu 0,38%.BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, inregistra o majorare cu 0,32%.Totodata, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri era in crestere cu 0,16%, in timp ce reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, urca cu 0,22%.Valoarea totala a schimburilor realizate in primele 40 de minute de la deschiderea sedintei BVB de marti se ridica la 3,489 milioane lei (738.931 de euro).Cele mai mari cresteri ale valorii actiunilor le inregistrau companiile Teraplast (+4,9%), Condmag (+4,76%) si Cemacon (+3,98%).Pe de alta parte, scaderile cele mai semnificative le consemnau actiunile: SRTK Emergent (-8,97%), Aerostar (-0,98%) si Compa (-0,26%) .