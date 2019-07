Bursa de la Bucuresti deschide in crestere sedinta de miercuri

Indicele BETPlus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era in crestere cu 0,74%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor se aprecia cu 0,76%.De asemenea, BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, inregistra un avans de 0,48%.Totodata, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, crestea cu 0,6%, iar reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, era in urcare cu 0,34%.Valoarea totala a schimburilor realizate in primele 30 de minute de la deschiderea sedintei BVB de luni se ridica la 1,78 milioane lei (376.326 euro).Cele mai bune evolutii au fost inregistrate de actiunile Oil Terminal, care s-au apreciat cu 11,11%, Electroputere (+7,69%) si Fondul Proprietatea (+2,39%).Pe de alta parte, cele mai importante deprecieri au fost consemnate de actiunile SSIF BRK Financiar Group, care au pierdut 3,22% din valoare, SIF Banat Crisana (-3,1%) si Sphera Franchise Group (-1,26%) .