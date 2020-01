Bursa romaneasca a crescut cu 35% in 2019, cea mai mare performanta din ultimii 10 ani

raport BVB:

"Indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii listate, cu exceptia SIF-urilor, a crescut cu 35% in 2019. Este cel mai mare ritm de crestere din ultimul deceniu obtinut de bursa romaneasca si reprezinta al doilea cel mai mare avans din 2019 din randul burselor din Uniunea Europeana. Luand in calcul si dividendele, avansul este de 47%", se precizeaza in documentul citat.La nivelul Uniunii Europene, Romania a fost devansata doar de Grecia (+49%).In context, Adrian Tanase, CEO BVB, a amintit ca 2019 a fost anul in care au fost indeplinite toate criteriile pentru promovarea la statutul de piata emergenta secundara."Anul 2019 a fost anul in care am construit: am pus bazele Contrapartii Centrale, entitate fundamentala pentru dezvoltarea lichiditatii pietei, si am indeplinit toate criteriile pentru a fi promovati la statutul de piata emergenta secundara. Prioritatile pentru 2020 vizeaza continuarea logica a acestei constructii: procesul de autorizare si implementare a Contrapartii Centrale, ceea ce va permite relansarea pietei de instrumente derivate, eficientizarea operatiunilor bursiere pentru participantii la piata de capital, promovarea companiilor romanesti in randul indicilor FTSE Russell pentru piete emergente si, nu in ultimul rand, continuarea eforturilor pentru imbunatatirea semnificativa a participarii populatiei la piata de capital", a precizat Adrian Tanase.Acesta afirma, totodata, ca anul 2020 poate fi unul si mai bun pentru bursa romaneasca in masura in care statul reia procesul de a lista pe bursa pachete minoritare in companii la care este actionar, precum Hidroelectrica sau CEC Bank, proces care a fost inghetat in ultimii 5 ani. De asemenea, Adrian Tanase a subliniat, in context, ca listarea Hidroelectrica este aproape decisiva pentru ca Romania sa primeasca statutul de piata emergenta si din partea furnizorului global de indici MSCI."Pentru o mai mare relevanta, ponderea in PIB a companiilor romanesti listate la bursa ar trebui sa se dubleze si sa ajunga la 20% in urmatorii 10 ani, iar acest lucru se poate realiza prin implicarea si sustinerea autoritatilor statului", a explicat reprezentantul BVB.Furnizorul global de indici FTSE Russell a anuntat, pe 26 septembrie 2019, ca Romania va fi promovata de la statutul de piata de frontiera la statutul de piata emergenta secundara. Decizia va intra in vigoare in septembrie 2020.Actiunile companiilor romanesti care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi incluse in indicii FTSE Russell sunt Romgaz, Banca Transilvania si BRD-Groupe Societe Generale. Alte cinci companii ar prea intra in indicii FTSE Russell daca vor indeplini, la urmatoarele evaluari, criteriul de lichiditate, sunt Electrica, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Transelectrica si Transgaz.BVB a aprobat, la finalul anului trecut, programul pilot destinat intermediarilor care activeaza sau care intentioneaza sa activeze ca Market Maker pentru actiuni, in vederea imbunatatirii lichiditatii actiunilor respective. Prin aceasta actualizare, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2020, obiectivul vizat este ca Market Making-ul sa atinga cel putin 15% din totalul activitatii de tranzactionare pe segmentul de actiuni, se precizeaza in Raportul BVB.Valoarea totala de tranzactionare pe segmentul de actiuni a depasit 2 miliarde de euro pe parcursul intregului an 2019. La finalul lunii decembrie, valoarea de piata a companiilor romanesti listate la BVB era de 111,5 miliarde de lei, echivalentul a 23,3 miliarde de euro.