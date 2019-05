BVB: Noile modificari aduse OUG 114 restabilesc cadrul pentru dezvoltarea pietei de capital

"Salutam deschiderea spre dialog si consultari de care au dat dovada reprezentantii Ministerului Finantelor Publice si Autoritatii de Supraveghere Financiara si apreciem in mod deosebit modul in care au luat in calcul semnalele trase de reprezentantii tuturor institutiilor implicate in piata de capital. Felicitam, de asemenea, Asociatia pentru Pensiile Administrare Privat din Romania si toate partile implicate pentru contributia in tot acest proces consultativ. Noile modificari aduse OUG 114 reprezinta o masura concreta in directia buna. Investitorii au nevoie, insa, de predictibilitate si stabilitate legislativa si urmaresc cu deosebita atentie actiunile decidentilor politici ce influenteaza mediul economic si evolutia companiilor listate", se arata in comunicat.Conform sursei citate, fondurile de pensii reprezinta investitori institutionali puternici care investesc masiv in economia romaneasca. BVB sustine ca prin clarificarea situatiei acestora, piata de capital locala, in care activeaza companii romanesti ce reprezinta valoric peste 10% din Produsul Intern Brut al Romaniei, poate reintra intr-o zona de normalitate si isi poate relua ascensiunea spre o eventuala promovare la statutul de piata emergenta.