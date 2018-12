BVB: Piata de capital a intrat in zona care poate pune in pericol o eventuala promovare la statutul de piata emergenta

"Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a luat nota de efectele negative reflectate in scaderi importante ale indicilor bursieri ca urmare a proiectului de OUG anuntat recent de catre Guvern. Piata de capital locala, in care activeaza companii romanesti ce reprezinta valoric peste 10% din Produsul Intern Brut al Romaniei, a intrat intr-o zona care poate pune in pericol perspectivele de dezvoltare viitoare, incluzand aici si o eventuala promovare a bursei la statutul de piata emergenta. Investitorii urmaresc cu deosebita atentie actiunile decidentilor politici ce influenteaza mediul economic si evolutia companiilor listate, un aspect major in cadrul procesului investitional fiind dat de predictibilitatea si stabilitatea legislativa", se arata in comunicat.Bursa de la Bucuresti continua trendul descendent, iar la 13,30 BET inregistra o scadere de 10,43%. Volumul tranzactiilor a ajuns la 938,033 milioane de lei.Limita inferioara de variatie pentru actiunile Bancii Transilvania a fost setata la 25% in conditiile in care actiunile bancii inregistrau o scadere de 19,15% la ora 13:42. Titlurile BRD coborau cu 14,97%.