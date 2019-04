BVB: Tranzactii de aproape 1,4 milioane de lei, pe o piata in crestere

Valoarea tranzactiilor realizate dupa 45 de minute de la deschidere era de 1,389 milioane de lei (291.750,85 euro).Indicele BET Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era in urcare cu 0,04%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o crestere de 0,30%. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, era in apreciere cu 0,02%.Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, consemna o apreciere de 0,10%, iar reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, era pe plus cu 0,15%.Cele mai semnificative deprecieri ale valorii actiunilor le inregistrau Ves SA (-5,74%), Biofarm SA (-1,58%) si Transelectrica (-1,42%).In crestere erau actiunile Oltchim (5,36%), Electromagnetica (2,21%) si Impact Developer & Contractor (1,99%) .