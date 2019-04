BVB: Tranzactii de un milion de lei pe o piata in scadere pe majoritatea indicilor, joi dimineata

Indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o depreciere de 0,04%, indicele BETPlus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era in urcare cu 0,01%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor consemna un declin de 0,70%. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, era pe minus cu 0,15%.Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, consemna, de asemenea, un declin de 0,15%, iar reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, era in scadere cu 0,24%.Cele mai semnificative deprecieri ale valorii actiunilor le inregistrau SIF Transilvania (-1,61%), SIF Oltenia (-1,42%) si SIF Banat Crisana (-1,4%).In crestere erau actiunile Zentiva (+11,36%), Oltchim (+6,12%) si SSIF BRK Financial Group (+2,21%) .