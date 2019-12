BVB va introduce la inceputul anului viitor un nou program pentru market makeri, destinat cresterii lichiditatii

Conform unui comunicat al BVB, prin implicarea in program, acestia beneficiaza de comisioane mai mici, reduceri si, in mod suplimentar, bonusuri, conditionat de indeplinirea anumitor criterii specifice."Astfel, BVB a redefinit programul de Market Maker pentru actiuni, actualizare care va intra in vigoare din data de 1 ianuarie 2020, obiectivul vizat fiind ca Market Making-ul sa atinga cel putin 15% din totalul activitatii de tranzactionare pe segmentul de actiuni", se mentioneaza in comunicat.Reconfigurarea programului de Market Maker vizeaza un accent mai mare pe parametri cantitativi fata de cei calitativi, respectiv: flexibilizarea parametrilor de ordin calitativ - parametri zilnici de cotare (perioada minima pentru mentinerea cotatiilor intr-o sedinta de tranzactionare, spread maxim), eliminarea indicatorului lunar de conformitate privind numarul de sedinte dintr-o luna, reconfigurarea termenilor programului, prin includerea unor indicatori cantitativi - termeni de baza, care vizeaza ca indeplinirea zilnica a parametrilor de cotare pentru o actiune (perioada minima de cotare, spread maxim) sa implice acordarea comisioanelor standard de Market Maker pentru tranzactiile efectuate de un Market Maker pe contul House in piata principala REGS (acest set de termeni este aplicabil pentru toate actiunile din cadrul Pietei Reglementate) si termeni suplimentari - prin care se acorda reduceri sau bonificatii, in conditiile in care valoarea zilnica tranzactionata pe contul House (cumparare si vanzare) de catre un Market Maker pe actiunea respectiva in Piata Principala depaseste anumite praguri valorice stabilite.Bursa de Valori Bucuresti administreaza piete de actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, prin platforme reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare si furnizeaza o gama variata de servicii participantilor la pietele financiare. Bursa de Valori Bucuresti este o companie listata pe propria piata din 2010.