Capitalizarea Bursei de Valori la Bucuresti a scazut cu 14 miliarde de lei, pana joi

In aceasta saptamana, indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, a scazut cu 5,3%. Vineri, la ora 13:21, BET era cu 8,57% sub nivelul de vinerea trecuta.Cel mai semnificativ declin, de 16,26%, a fost inregistrat de actiunile Santierului Naval Orsova. Pe locul doi in topul scaderilor se afla titlurile Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra (-14,73%), iar pe locul trei actiunile Condmag (-14,29%).Directorul general adjunct al Tradeville, Ovidiu Dumitrescu, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca Bursa de la Bucuresti scade din cauza temerilor privind o pandemie de coronavirus.De asemenea, Horia Gusta, director general Certinvest, a spus, miercuri, ca scaderea de la Bursa de Valori Bucuresti este in trendul burselor europene si internationale, iar perioada de declin ar putea sa mai dureze intrucat este generata de panica pe care coronavirusul a aduce."Se pare ca o sa mai dureze perioada de scadere intrucat este generata de panica pe care coronavirusul o aduce. Epidemia se pare ca este cam in toata Europa prezenta, asa incat cam toate pietele bursiere din Europa au scazut. Epidemia se pare ca este si la granitele Romaniei, asa incat scaderea de la BVB este in trendul burselor europene si internationale", a afirmat Horia Gusta la jumatatea acestei saptamani.