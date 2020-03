Oficial BVB: Traim vremuri tulburi. Avem probleme date de epidemia de coronavirus si de incertitudinea politica

"Traim vremuri tulburi in care avem odata problemele de sanatate date de epidemia de coronavirus. Aceasta a fost una din cauzele pentru care pietele internationale au cazut. Si peste toate acestea, noi, in tara, avem si aceasta incertitudine politica data de faptul ca nu avem un guvern stabil", a spus Claudia Ionescu, la evenimentul "Suna Clopotelul pentru Egalitate de Gen".Intrebata daca incertitudinea politica s-a simtit pe Bursa, ea a raspuns: "Intotdeauna politicul poate avea influente pe burse, in primul rand pentru ca politicul este cel care trebuie sa dea stabilitate si predictibilitate".Claudia Ionescu a participat la un eveniment special pentru egalitatea de gen dedicat Zilei Internationale a Femeii, intitulat "Suna Clopotelul pentru Egalitate de Gen".In acest context, ea mentionat ca in urma cu doi ani era singura femeie din Consiliul de Administratie al BVB, in timp ce acum proportia in CA este de 23% femei si 77% barbati.La randul sau, Silvia Buicanescu, directorul general al Depozitarului Central, a apreciat ca la nivelul institutiei pe care o conduce femeile au fost intotdeauna bine reprezentate in board, la nivelul conducerii executive fiind o balanta perfect echilibrata, dar in randul angajatilor balanta "este mult in favoarea doamnelor".Pe de alta parte, Elisabeta Moraru, directorul general al Google Romania, a fost de parere ca discutia despre egalitate de gen induce ideea ca aceasta nu exista."Eu cred cu tarie ca discutia despre egalitate provoaca in sine afirmarea faptului ca nu exista aceasta egalitate de gen sau ca femeile cred ca nu sunt egale cu barbatii. Si refuz asta. O refuz zilnic in ceea ce fac eu in cariera mea si in felul in care in cresc copiii si, mai mult decat atat, cred asta pentru ca cred ca este vorba de echitate de sansa si in tot ceea ce facem noi, in proiectele pe care le-am desfasurat de-a lungul anilor a fost despre echitate si despre faptul ca trebuie sa oferim oportunitati tuturor si atunci cel mai bun profesionist castiga. De altfel, si cand veniti la birou nu sunteti neaparat doamnele, mamele, partenerele, sunteti profesionistele si va comparati sau trebuie sa ne comparam cu profesionistii si sa nu vedem xy-ul sau xx-ul din noi, ci potentialul de a face lucruri extraordinare", a sustinut Elisabeta Moraru.Banca Mondiala, IFC, UN si BVB au organizat vineri evenimentul special de Ziua Internationala a Femeii intitulat "Suna Clopotelul pentru Egalitate de Gen".Conform organizatorilor, aceasta intiativa a inceput ca o colaborare globala intre bursele din intreaga lume, pentru a sarbatori Ziua Internationala a Femeii. In martie 2019, un numar de 85 de burse au sunat clopotelul pentru egalitatea de gen, o crestere importanta de la 33 de burse in urma cu patru ani, iar in 2020 este de asteptat ca numarul sa continue sa creasca.