Radu Hanga, ales presedinte al Bursei de Valori Bucuresti

De asemenea, Dragos Neacsu, Robert Pana, Dan Paul, Stefan Szitas, Mihaela Biciu, Radu Hanga, Octavian Molnar, Claudia Ionescu si Razvan Rat au fost alesi membri in Consiliul BVB.In cursa pentru ocuparea postului de membru in Consiliul BVB s-au inscris 12 candidati, respectiv Mihaela Ioana Biciu, Radu Hanga, Claudia Gabriela Ionescu, Valerian Ionescu, Gabriel Marica, Octavian Molnar, Otto Emil Naegeli, Dragos Valentin Neacsu, Robert Cosmin Pana, Dan Viorel Paul, Razvan Legian Rat si Stefan Szitas.Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a notificat BVB printr-o adresa ca, urmare a timpului limitat pentru depunerea documentatiei aferente candidaturii, precum si a solicitarii candidatului, retrage nominalizarea lui Volker Potthoff, in calitate de candidat pentru functia de membru in Consiliul Bursei.Trei dintre cei 12 candidati au concurat si pentru functia de presedinte al BVB: Radu Hanga, Dragos Valentin Neacsu si Dan Viorel Paul.