Tranzactii de peste un milion de lei miercuri dimineata pe BVB, la scurt timp dupa deschiderea sedintei

Actiunile OMV Petrom erau cele mai tranzactionate in ziua in care compania a anuntat rezultatele financiare pe primele 9 luni ale anului. Titlurile companiei petroliere inregistrau cea mai semnificativa depreciere, -2,97%.Conform datelor BVB, in topul cresterilor actiunilor se aflau Casa de Bucovina-Cub de Munte (+3,14%), Farmaceutica Remedia SA (+2,9%) si Aages SA (+1,39%).Actiunile IAR SA Brasov erau pe locul doi in topul descresterii valorii, cu -1,92%, urmate de Electromagnetica (-1,69%).Indicii Bursei de Valori Bucuresti erau toti in scadere miercuri dimineata. BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, se deprecia cu 0,40%, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, scadea cu 0,39%, in timp ce pe indicele BET-FI al SIF-urilor era pe minus cu 0,12%.BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, era in depreciere cu 0,81%, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, consemna o scadere de 0,38%, iar reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, era pe minus cu 0,09%.