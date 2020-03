Mastercard doneaza 100.000 de euro Asociatiei Daruieste Viata pentru lupta impotriva COVID-19

Compania va dona 100.000 de euro pentru limitarea efectelor COVID-19 pe plan local, la cateva zile dupa ce Mastercard a anuntat la nivel global parteneriatul cu Fundatia Bill & Melinda Gates si Wellcome, prin care 125 de milioane de dolari vor fi investiti in programul COVID-19 Therapeutics Accelerator pentru identificarea, evaluarea, dezvoltarea si scalarea posibilelor tratamente.Angajamentul Mastercard consta in directionarea sumei de 100.000 de euro catre achizitionarea de echipamente speciale, cu importanta cruciala in asigurarea ingrijirii adecvate pentru persoanele infectate, precum aparate de ventilat, paturi de terapie intensiva si alte echipamente necesare, care vor fi donate ulterior centrelor de carantina si izolare, deschise in diferite puncte ale tarii."Credem ca in acest moment este nevoie de solidaritate si de responsabilitate. Responsabilitate la nivel individual, prin respectarea indicatiilor oferite de autoritati, si solidaritate pentru a proteja viata celor mai vulnerabili dintre noi. Sistemul medical romanesc, cu limitarile pe care deja le cunoastem, va fi pus la grea incercare in perioada urmatoare, in lupta cu COVID-19. Este nevoie de toata sustinerea posibila pentru spitalele din Romania din prima linie si pentru cadrele medicale care vor ingriji persoanele dragi noua.", a declarat Oana Gheorghiu, co-fondator Daruieste Viata."Daruieste Viata face si acum ceea ce a facut dintotdeauna, alaturi de donatorii sai - imbunatateste capacitatea spitalelor de a oferi ingrijire pacientilor romani. Ne bucuram de initiativa Mastercard de a se alatura in acest moment de criza pentru a sustine lupta cu COVID-19 prin achizitia de echipamente si aparatura necesara. Imi doresc sa fie un exemplu de urmat pentru toti cei care pot face ceva - fie sa respecte indicatiile si sa ramana in casa, fie sa ajute. Doar fiind solidari putem proteja viata semenilor nostri", a declarat Carmen Uscatu, co-fondator Daruieste Viata."Odata cu sprijinirea misiunii globale de activare a COVID-19 Therapeutics Accelerator pentru facilitarea procesului de dezvoltare a unor vaccinuri si tratamente accesibile si eficiente la scara larga, am stiut ca este de datoria noastra sa ne alaturam efortului local de gestionare a situatiei in care ne aflam. In astfel de momente, doar solidaritatea, responsabilitatea si parteneriatele de tip public-privat pot transforma imposibilul in posibil. Ne alaturam eforturilor partenerului nostru Daruieste Viata in a ajuta local lupta cu aceasta pandemie, pentru ca doar impreuna putem construi un viitor mai bun", a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard Romania si Croatia.Mastercard colaboreaza indeaproape cu Asociatia Daruieste Viata inca de anul trecut, in calitate de partener de inovatie pe termen lung al initiativei #NoiFacemUnSpital, in vederea asigurarii infrastructurii si echipamentului tehnologic necesare finalizarii Primului Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania.