Tot mai multe companii acorda tichete si carduri cadou pentru Craciun

", a aratatPiata tichetelor si cardurilor cadou este in stransa legatura cu anumite evenimente, in timpul carora se inregistreaza cresteri substantiale ale vanzarilor. Acestea sunt, in primul rand, sarbatorile de Craciun si Paste, dar si cele de 8 Martie si 1 Iunie.Prilejuite de aceste ocazii, tichetele cadou, sub forma de hartie sau card, care nu depasesc 150 de lei pentru fiecare beneficiar, sunt scutite de contributiile sociale si impozitul pe venit.Cu ocazia Craciunului, aceste facilitati se aplica atat pentru angajati, cat si pentru copiii minori ai acestora. Tendinta de acordare este insa in crestere, chiar si in afara acestor ocazii:", a adaugat Elena Pap.In ceea ce priveste judetele care inregistreaza cele mai mari volume la oferirea de carduri Up Cadou, topul este ocupat de Mures, Iasi urmate indeaproape de Municipiul Bucuresti.Clientii care au oferit carduri Up Cadou au ales acest suport datorita trendului din piata si apetentei pentru un suport modern, care le ofera simplificare logistica, control si autonomie privind actiunile de incarcare a sumelor pe card, a serviciilor de comunicare rapida si eficienta prin serviciile puse la dispozitie de Up Romania, dar si datorita evitarii costurilor de livrare a tichetelor cadou incarcate pe card, precum si a rapiditatii cu care se face acordarea.De asemenea, clientii care ofera carduri Up Cadou pun la dispozitie beneficiarilor servicii gratuite, cum este aplicatia Up Mobil, prin care acestia sunt informati unde pot fi folosite si care sunt partenerii unde au oferte speciale si discounturi.Beneficiarii Up Cadou apreciaza acest beneficiu extrasalarial, iar printre domeniile in care il folosesc sunt: mobila, decoratiuni, bricolaj, electrocasnice, vestimentatie, incaltaminte, produse sportive, produse pentru copii sau gastronomie.Alternativa practica si moderna la cadourile fizice de sarbatori, tichetele si cardurile Up Cadou aduc avantaje fiscale la fiecare acordare. Cand sunt oferite cu ocazia altor evenimente fata de cele traditionale, cum sunt Paste, Craciun, 8 Martie sau 1 Iunie, acestea sunt deductibile fiscal si scutite de contributii sociale pana la 5% din fondul de salarii, indiferent de valoarea acordata per angajat.Cu ocazia acestor evenimente suplimentare, tichetele si cardurile cadou sunt solutia prin care companiile isi pot recompensa angajatii, facand economii de pana la 37% din bugetul alocat acestui tip de cheltuiala, fata de aceeasi suma acordata in bani.Pe langa cele 11.000 de mese calde acordate cu ocazia Craciunului 2018 si Paste 2019, si in sezonul actual, pentru fiecare companie care comanda tichetele si cardurile Up Cadou, Up Romania directioneaza suma necesara pentru a sustine o masa calda pentru persoanele defavorizate din Adjud, Bucuresti, Cluj-Napoca, Satu-Mare si Zalau, prin intermediul Asociatiei "O Masa Calda".Grupul Up este un grup international si solid. Prezent in 19 tari, Grupul Up isi adapteaza expertiza la specificul local. Zi de zi este alaturi de 26,6 de milioane de persoane din intreaga lume prin zeci de marci de produse si servicii: tichete, carduri sau aplicatii mobile.www.up.coopUp Romania face parte din Grupul Up si deserveste peste 20.000 de clienti si 750.000 de beneficiari. Cu o prezenta de 17 ani in Romania, compania ofera diverse instrumente de motivare si solutii financiare avantajoase pentru performanta business-ului companiilor: