Aproape jumatate dintre romani recunosc ca au cunostinte financiare slabe sau mediocre

Astfel, pe o scara de 1 la 10, de la foarte slabe la foarte bune, o medie de aproape 17% dintre romani isi evalueaza cunostintele financiare ca fiind medii spre bune.Aproape 40% spun ca au cunostinte financiare sub 5, pe aceeasi scara valorica.In acelasi timp, trei din 10 romani petrec mai mult de cinci ore, in fiecare saptamana, jucandu-se pe telefon, laptop sau calculator. Mai mult, aceeasi proportie aloca intre 1 si 5 ore jocurilor, in fiecare saptamana.Potrivit studiului, trei din 10 romani gasesc ca principala sursa de informatii financiare lumea online, peste 11% consulta specialistii financiari, putin peste 8% isi iau detaliile relevante de la televizor, aproximativ 9% de la prieteni si sub 5% din ziare."Astfel, de la lansarea platformei www.sigurantafinanciara.ro, peste 100.000 de utilizatori unici au citit articolele, au folosit calculatoarele de costuri sau au beneficiat de sfaturile expertilor nostri. Durata petrecuta, in medie, de un utilizator pe www.sigurantafinanciara.ro a fost de aproximativ 1 minut si jumatate. Acesta a fost un alt motiv pentru care, in plus fata de articolele si sfaturile existente pe website, noua platforma de joc le va oferi utilizatorilor oportunitatea sa ia decizii financiare sanatoase, prin joc. Mai ales ca, intrebati daca stiu pentru ce suma restanta pot ajunge in Biroul de Credite, 45% dintre respondenti cred ca pentru 5 lei, un sfert spun ca doar cand datoreaza 500 de lei si aproape 15% dintre ei cred ca 100 de lei este suficient pentru a fi inregistrat in baza de date", se mentioneaza in document.Codul IBAN este codul unic de identificare a contului curent, iar peste trei sferturi dintre romani, aceasta informatie este clara. Totusi, 18% dintre respondenti cred ca IBAN este codul de client al bancii, 2% cred ca IBAN este de denumirea bancara a codului PIN, aproape 2% - ultimele patru cifre de pe card, iar 1% - codul de acces pentru serviciile de online banking."In contextul unei nevoi recunoscute de a imbunatati nivelul educatiei financiare in Romania, dar si tinand cont de timpul alocat de romani jocurilor online, Provident lanseaza, sub umbrela SigurantaFinanciara.ro, prima platforma de educatie financiara prin jocuri din tara - "Stii cu banii", accesibila la www.sigurantafinanciara.ro/stiicubanii. Platforma are ca rol educatia si contributia la o viata financiara sanatoasa, intr-un mod facil si atractiv, accesibil oricand si oriunde, atat prin intermediul smartphone-ului, cat si al laptopului sau al computerului de acasa", se arata in comunicatul transmis de Provident Financial Romania.Utilizatorii "Stii cu banii" se bucura de 12 jocuri, cu diferite praguri de dificultate, care combina divertismentul cu educatia financiara, trecand de la notiuni elementare, pana la intrebari aplicate, totul cu scopul de a transmite mai clar si mai eficient informatiile care pot asigura o mai buna sanatate financiara pentru romani. Educatia financiara nu ramane nerecompensata. Dincolo de banii virtuali pe care jucatorii trebuie sa ii gestioneze pe parcursul jocului, exista premii in bani de cate 500 de lei pentru fiecare etapa saptamanala si marele premiu de 10.000 de lei, care se acorda la final unuia dintre utilizatorii care a ajuns la finalul jocului si si-a mentinut veniturile pe plus.Provident Financial Romania face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai important furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 2,4 milioane de clienti in 9 tari din Europa, precum si in Mexic si Australia. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrala si de Sud-Est si una dintre cele mai puternice companii internationale listate la Bursa din Londra.Din 2006, Provident a investit in Romania peste 300 de milioane de euro si a contribuit la bugetul de stat cu taxe in valoare de 102 milioane de euro. Provident este al doilea cel mai mare angajator britanic din Romania si unul dintre cei mai mari angajatori din tara noastra, cu peste 2.000 de angajati.Provident dezvolta si sustine diverse proiecte de responsabilitate sociala - programe de educatie financiara, dezvoltarea tinerelor talente, sprijinirea grupurilor defavorizate - in care a investit pana acum peste un milion de euro.