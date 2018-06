De ce sa iti cumperi o bicicleta si cum sa o alegi pe cea potrivita nevoilor tale?

155-165 cm - 14-15"

165-170 cm - 16-17"

170-175 cm - 17-18"

175-180 cm - 18-19"

180-185 cm - 19-20"

185-190 cm - 20-21"

190-195 cm - 21-22"

195-200 cm - 22-23"

De unde este indicat sa iti cumperi o bicicleta?

Sa pedalezi a devenit un trend in Romania, iar asta coincide si cu dezvoltarea serviciilor de bike-sharing, insa problema acestui serviciu este cauzata de numarul insuficient de biciclete, dar si de faptul ca esti oarecum obligat sa o duci in locurile special amenajate.Daca vrei sa ai propria ta bicicleta, o poti cumpara rapid online sau din magazinele de profil, mai ales ca multe dintre ele accepta plata cu un card de cumparaturi in rate Exista o serie de motive pentru care este indicat sa mergi pe bicicleta. Te relaxeaza si te ajuta sa dormi mai bine, imbunatateste memoria, iar activitatile fizice cu efort moderat secreta endorfine, hormonii responsabili cu "starea de fericire".Dincolo de beneficiile aduse sanatatii, cel mai important este ca ajungi oriunde ai nevoie mult mai rapid, mai ales daca locuiesti in orase aglomerate, si nu mai ai problema locului de parcare.Odata luata hotararea de a-ti achizitiona o bicicleta, apar urmatoarele intrebari: "De unde o cumpar?" si "Cum o aleg pe cea potrivita nevoilor mele?".Pentru a te ajuta sa decizi, am facut o lista cu mici sfaturi de care ar fi bine sa tii cont cand iti alegi o bicicleta.De cele mai multe ori, cei care aleg sa isi cumpere biciclete opteaza pentru modelele multifunctionale, care sa poata fi folosite atat la plimbarile cotidiente, cat si la drumetiile pe munte.De preferat este sa alegi un model potrivit nevoilor tale pentru ca o bicicleta nu poate fi multifunctionala. Aici trebuie sa pui in balanta avantajele si dezavantajele.Spre exemplu, daca vrei sa pedalezi in drum spre serviciu este indicat sa optezi pentru o bicicleta de oras, iar pentru drumetii pentru cele de trekking.Pretul face diferenta in ceea ce priveste performanta, durabilitatea si greutatea bicicletei alese.Daca esti pasionat de pedalat, cel mai bine ar fi sa iti cumperi o bicicleta mai scumpa, cu ajutorul unui card de cumparaturi, precum cel oferit de www.cardavantaj.ro Astfel, investitia va presupune plata unor rate minime, de maximum 24 de luni, cu dobanda de 0%*. In plus, cumparand o bicicleta mai scumpa te vei putea bucura si de echipari premium, precum suspensii, componente de calitate superioara, frane hidraulice etc.Aceste caracteristici vor influenta modul in care stai pe bicicleta. Astfel, o bicicleta aleasa in functie de inaltimea ta o sa te ajute sa pedalezi mai usor, sa eviti durerile de spate si sa ai un control mai bun asupra directiei.Alegerea bicicletelor in functie de inaltimea pe care o ai se face astfel:Dimensiunea rotii bicicletei este un factor la fel de important, mai ales ca te ajuta sa mentii directia si sa o controlezi mai bine.O alta caracteristica este lungimea pipei (sau componenta pe care se prinde ghidonul) . Standardul este de 80-100mm, insa pe piata se gasesc si biciclete cu pipe mai lungi, ceea ce va insemna ca vei sta mult prea aplecat, iar pozitia te va incomoda.Evita hypermarket-urile pentru ca, desi ofera o gama variata de biciclete la preturi accesibile, multe dintre ele sunt nesigure.Cel mai indicat este sa mergi la un magazin de biciclete specializat unde vei avea parte de consiliere si vei putea plati cu un card de cumparaturi www.cardavantaj.ro modelul ales, fara grija ca investitia iti va "periclita" bugetul.