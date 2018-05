Mai e mult pana la salariu? Iata cum te ajuta un card de credit fara adeverinta de venit!

De ce romanii nu se pot chibzui?

Daca pana la urmatorul salariu mai ai de asteptat o saptamana sau doua si ai nevoie de bani pentru diferite achizitii, oricand poti opta pentru un credit fara adeverinta de venit , de la Credit Europe Bank.Anul acesta, mai mult decat in anii precedenti, cheltuielile au crescut considerabil, mai ales odata cu Sarbatorile care s-au tinut lant sau cu diversele cumparaturi pe care ai fost nevoit sa le faci.Fie ca ai avut nevoie de un nou electrocasnic, fie de o tinuta pentru a participa la un eveniment important, toate aceste cheltuieli neprevazute ti-au afectat serios bugetul.Sa nu mai punem la socoteala ca, in curand, vine 1 Mai, momentul cel mai prielnic sa pleci la mare, alaturi de prieteni sau familie.Desi majoritatea sunt angajati cu norma intreaga, un salariu fix nu garanteaza siguranta financiara. Spre exemplu, in fiecare zi la birou vei cheltui intre 25-40 de lei, pentru a-ti cumpara apa, cafea si un pranz cat mai sanatos.Evident, aceste cheltuieli cresc simtitor daca esti fumator sau stai la birou pana la ore tarzii, unde singura varianta de a ajunge in siguranta acasa o reprezinta un taxi.De cealalta parte, fiecare anotimp vine cu noi tendinte si simti nevoia sa faci anumite schimbari in tinutele tale, pentru a fi in pas cu moda, iar asta se traduce prin alte cheltuieli.De asemenea, daca stai cu chirie, sa nu uitam ca plata acesteia iti ia din salariu circa 35%, la care se adauga utilitatile, plus cumparaturile saptamanale. Avand in vedere toate aceste aspecte, multi dintre romani au optat pentru carduri de cumparaturi fara adeverinta de venit, mai ales ca exista o multime de produse pe care le poti achizitiona in rate de pana la 24 de luni, fara dobanda, asa cum este cazul cu www.cardavantaj.ro De cele mai multe ori, varianta unui imprumut la rude sau prieteni nu este cea mai favorabila, dat fiind faptul ca la urmatorul salariu va trebui sa il rambursezi, iar astfel vei ajunge intr-o noua cumpana financiara.Spre deosebire de imprumuturile printre cunoscuti, avantajul unui card de credit fara adeverinta de venit consta in faptul ca cele mai multe magazine, atat online, cat si fizice, iti ofera varianta achizitiei de produse sau servicii cu pana la 24 de rate, astfel ca suma pe care o vei plati lunar nu se va resimti in buget.In plus, pentru a veni in sprijinul persoanelor care au nevoie de un card de cumparaturi, multe dintre bancile din Romania, printre care si Credit Europe Bank, iti ofera posibilitatea de a-ti completa cererea online, urmand ca, dupa aprobarea creditului, sa mergi in sucursala pentru a semna contractul.Evident, valoarea cardului de credit pentru cumparaturi se stabileste in functie de salariu sau de venitul curent (in cazul freelancer-ilor), fiind un criteriu prin care se stabileste ca acest tip de imprumut nu devine o povara financiara.