Revolut: 5 sfaturi pentru a face cumparaturi online in siguranta si a evita fraudele

Din pacate insa, niciun sistem de securitate nu este 100% infailibil, iar escrocii cibernetici cauta in permanenta modalitati tot mai sofisticate pentru a-i frauda pe cei care efectueaza tranzactii online. Revolut, fintech-ul londonez cu peste 7 milioane de utilizatori in Europa, vine cu 5 sfaturi utile, care sunt de un real ajutor in ceea ce priveste siguranta in mediul online si evitarea fraudelor:Nu iti dezvalui niciodata nimanui parola de la Internet banking si nici numarul unic de identificare (PIN). Nici macar banca al carei client esti nu iti va cere vreodata sa dezvalui aceste informatii.In plus, asigura-te in permanenta ca utilizezi canale online oficiale - website, aplicatie etc. - pentru a-ti accesa contul si a impartasi anumite informatii cu terte persoane. Nu ezita sa contactezi banca sau furnizorul de servicii financiare pentru a solicita mai multe informatii sau clarificari, in cazul in care ai neclaritati.Imbunatateste gradul de control asupra finantelor personale solicitand bancii sa iti ofere detalii privind tranzactiile financiare prin doua canale de informare - de exemplu, prin alerte trimise prin SMS si email. De asemenea, pentru contul de online banking, foloseste o adresa de email diferita de cea pe care o utilizezi pentru conturile de social media.Pastreaza informatiile personale pentru tine. Nu impartasi niciodata pe Facebook sau pe alte retele sociale informatii precum numarul de telefon, data nasterii sau lucruri cum ar fi marca primei masini detinute sau numele primului animal de companie. Daca au acces la aceste date, escrocii cibernetici pot extrem de usor sa pretinda ca esti tu si sa utilizeze metode de fraudare cum ar fi schimbul de cartele SIM. Ei reusesc astfel sa acceseze datele din telefonul tau si sa fure parole si alte informatii sensibile.Actualizeaza-ti in permanenta aplicatiile din telefon si fiecare dispozitiv la ultima versiune disponibila. Astfel te asiguri ca eviti o serie de disfunctionalitati si beneficiezi de cel mai inalt nivel de siguranta. Fii in acelasi timp foarte atent si vigilent cu dispozitivele tale mobile: in cazul in care constati ca nu mai primesti apeluri si mesaje, iar tu nu stii din ce motiv se intampla acest lucru, verifica imediat cu operatorul tau de date care sunt cauzele pentru a te asigura ca nu esti victima unei schimbari de SIM.Imbunatateste gradul de siguranta folosind carduri virtuale de unica folosinta, in special atunci cand accesezi website-uri mai putin cunoscute si in care nu ai mare incredere. Un astfel de card poate fi folosit o singura data pentru o singura tranzactie online, urmand ca apoi sa fie distrus, iar datele sale sa fie regenerate.In acest mod este imposibil ca acelasi card sa fie folosit de mai multe ori si, prin urmare, raufacatorii nu iti pot fura nici datele, nici banii. Revolut ofera un numar nelimitat de carduri de unica folosinta pentru abonamentele Premium si Metal.Revolut trimite notificari in timp real pentru orice plata efectuata, ceea ce le permite utilizatorilor sa monitorizeze cheltuielile si tranzactiile si sa raporteze urgent orice neregula constatata. In plus, fintech-ul tocmai a introdus serviciul de 3D Secure pentru toti utilizatorii sai. Cu 3DS, atunci cand cineva efectueaza o plata online, va primi o notificare de la Revolut prin care i se va solicita sa se autentifice in cont si sa confirme plata respectiva.Revolut a fost infiintat in iulie 2015 cu o misiune ambitioasa: sa zguduie de la temelie sectorul financiar bancar. Utilizatorii Revolut isi pot deschide un cont curent in cateva minute, direct din aplicatie, pot cheltui, primi & trimite bani oriunde in lume la cursul de schimb interbancar, pot avea expunere imediata la criptomonede, si se bucura de un nivel ridicat de siguranta online si offline datorita tehnologiei de ultima generatie care sta la baza produsului.Compania cu sediul in Londra are peste 7.000.000 de utilizatori in Europa si a obtinut finantari in valoare totala de 336 milioane de dolari de la investitori cunoscuti precum Index Ventures, Balderton Capital, Ribbit Capital sau DST Global. Peste 10.000 de utilizatori isi deschid noi conturi Revolut in fiecare zi.