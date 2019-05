Romanii folosesc Revolut de 1 an. Cine sunt utilizatorii si pe ce cheltuie banii?

Romania urca astfel pe locul al doilea in topul pietelor cu cea mai rapida crestere, dupa Marea Britanie, si este cea de a cincea piata Revolut in Europa ca numar de utilizatori, dupa Marea Britanie, Franta, Polonia si Irlanda.Peste 250.000 de romani au incredere in Revolut si folosesc serviciul digital pentru a-si gestiona mai bine banii. Fintech-ul britanic a inregistrat o crestere record pe piata locala, deschizand in prezent peste 1200 de conturi pe zi. Utilizatorii serviciului apreciaza simplitatea si transparenta acestuia, precum si siguranta sporita datorata tehnologiei de ultima generatie care sta la baza produsului.Pornind la drum cu o singura persoana in Romania, motorul principal de crestere al Revolut a fost calitatea produsului si puterea comunitatii formate in jurul acestuia. Echipa locala, din care fac astazi parte 5 persoane, si-a concentrat eforturile pe dezvoltarea comunitatii si pe incheierea de parteneriate, acestea ducand la cresterea exponentiala a produsului.Revolut sarbatoreste un an de activitate oferind tuturor utilizatorilor noi si existenti posibilitatea de a comanda primul lor card fizic gratuit, direct din aplicatie, promotie valabila in perioada 9-26 mai. In plus, echipa Revolut lucreaza activ la lansarea mai multor functionalitati printre care se numara o versiune a aplicatiei pentru copii, o platforma de investitii fara comisioane, posibilitatea de a plati cu telefonul, sau un program de fidelitate pentru utilizatorii existenti."Faptul ca am reusit sa crestem atat de rapid confirma faptul ca produsul nostru rezolva o problema reala. Mai bine de jumatate din utilizatorii nostri vin din asa numitele efecte de retea, recomandari primite de la prieteni sau familie. Le multumim pentru incredere fiecaruia dintre cei 250.000 de utilizatori din Romania - nu am fi ajuns aici fara sprijinul si implicarea lor activa. Nu ne oprim insa aici! 250.000 de utilizatori inseamna pentru noi in primul rand o responsabilitate: sa continuam sa imbunatatim calitatea serviciilor oferite, sa ne implicam activ in initiative de educatie financiara si sa continuam sa crestem oferind romanilor o alternativa semnificativ mai buna!", a declarat Irina Scarlat, Country Manager Revolut Romania.Varsta medie a utilizatorului Revolut din Romania este de 32 ani, iar acestia provin in principal din mediul urban, orasele cu cel mai mare numar de utilizatori fiind Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov si Constanta.Din ce in ce mai multi romani aleg astazi Revolut in detrimentul bancilor traditionale, lucru demonstrat prin cresterea exploziva a volumului total al tranzactiilor efectuate prin intermediul aplicatiei, volum care depaseste astazi 1 miliarde de EUR. Peste 70% dintre tranzactiile efectuate de utilizatorii Revolut sunt locale, comerciantii cu cel mai mare numar de tranzactii fiind OMV, Lidl, inmedio, McDonalds, Taxify, Auchan, Carrefour si Glovo.Revolut este partenerul financiar de incredere al romanilor si atunci cand acestia calatoresc peste hotare. Astfel, in topul tarilor unde romanii platesc folosind cardul Revolut se numara Marea Britanie, Statele Unite, Spania, Germania si Ungaria. Aceeasi tendinta poate fi urmarita si in ceea ce priveste transferurile catre alte conturi bancare, unde o proportie covarsitoare o au transferurile catre banci din Romania pentru plata ratelor la creditele contractate.Utilizatorii din Romania apeleaza la Revolut si pentru a economisi bani prin intermediul pusculitelor digitale Vaults, folosind o combinatie de maruntis ramas dupa tranzactiile efectuate si plati recurente. Acestia au deschis pana in prezent peste 32.000 de Vaults in care au strans peste 10 milioane de RON.Romania se afla in top si atunci cand vine vorba de numarul de utilizatori Premium si Metal, ocupand locul 3 in topul tarilor cu cele mai multe astfel de abonamente, dupa Marea Britanie si Franta, cele mai mari piete pentru Revolut.Revolut a fost infiintat in iulie 2015 cu o misiune ambitioasa: sa zguduie de la temelie sectorul financiar bancar.Utilizatorii Revolut isi pot deschide un cont curent in cateva secunde, direct din aplicatie, pot cheltui, primi & trimite bani oriunde in lume la cursul de schimb interbancar, pot avea expunere imediata la criptomonede, si se bucura de un nivel ridicat de siguranta online si offline datorita tehnologiei de ultima generatie care sta la baza produsului.Compania cu sediul in Londra are peste 4.000.000 de utilizatori in Europa si a obtinut finantari in valoare totala de 336 milioane de dolari de la investitori cunoscuti precum Index Ventures, Balderton Capital, Ribbit Capital sau DST Global. Peste 10.000 de utilizatori isi deschid noi conturi Revolut in fiecare zi.