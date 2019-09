Revolut se extinde la nivel global cu ajutorul Visa

Visa Direct, platforma Visa care permite plati mai rapide catre un miliard de conturi financiare din intreaga lume

Cu ajutorul brandului Visa si a gradului sau mare de acceptare la nivel international, Revolut va putea sa isi ofere produsele catre cinci noi regiuni, ajungand sa fie prezent pe 24 de noi piete, dintr-un total global de 56 de piete.Conform parteneriatului, Revolut va emite carduri sub sigla Visa in tarile incluse in planul sau de expansiune internationala.Revolut le ofera consumatorilor o serie de servicii digitale financiare disponibile printr-o aplicatie mobila, acestea incluzand schimb valutar, bugetare, plati intre utilizatori, toate legate la un card Visa.Avand la baza succesul inregistrat de acest parteneriat in Europa, Visa va facilita lansarea Revolut initial in Australia, Brazilia, Canada, Japonia, Noua Zeelanda, Singapore si Statele Unite ale Americii, urmand ca listei sa se adauge si Argentina, Chile, Columbia, Hong Kong, India, Coreea, Malaezia, Mexic, Filipine, Arabia Saudita, Africa de Sud, Taiwan, Thailanda, Ucraina si Vietnam."Suntem entuziasmati sa construim pe baza parteneriatului existent cu Visa, lider in lume in ceea ce priveste platile electronice, fapt ce va transforma in realitate viziunea noastra comuna despre experientele de plata usoare si inovatoare", a declarat Nikolay Storonsky, fondator si CEO Revolut."Noul parteneriat incheiat la nivel global cu Visa vine intr-un moment excelent pentru Revolut, intrucat ne extindem pe o serie de noi piete pentru a oferi consumatorilor mai mult control, flexibilitate si functionalitati inovatoare, de care utilizatorii nostri europeni se bucura de ani de zile.""Revolut a facut pasi extraordinari in a oferi experiente unice si inovatoare utilizatorilor din Europa. Suntem, asadar, incantati sa ne extindem parteneriatul in conditiile in care Revolut isi urmareste planurile ambitioase de extindere si va aduce cresteri semnificative in reteaua Visa", a spus Jeni Mundy, UK & Irlanda Managing Director, Visa."Dat fiind ca Visa si cardurile emise sub aceasta sigla sunt acceptate la aproape 54 de milioane de comercianti din peste 200 de tari, putem spune clar ca avem scalabilitatea, experienta si expertiza necesare pentru a ajuta fintech-uri precum Revolut sa se extinda la nivel global."Visa si Revolut au construit un parteneriat solid in ultimii patru ani. Alternativa bancara digitala a inceput sa emita carduri sub sigla Visa catre clientii din Europa in Iulie 2017. Din acel moment, Revolut a incurajat extinderea retelei Visa si potentialul de a atinge rapid expansiunea globala, inclusiv prin emiterea de carduri Visa in fiecare piata europeana majora.In ultimii patru ani, Revolut s-a aflat in linia intai in ceea ce priveste inovatia financiara globala. Printr-un efort comun de a-i ajuta pe utilizatori sa isi gestioneze mai bine banii digital, Revolut si Visa le vor pune acestora la dispozitie:Servicii bancare flexibile, personalizate si usoare: Utilizatorii Revolut pot primi instantaneu notificari cu privire la cheltuielile efectuate, analize ale cheltuielilor si bugetelor lunare, desfasurate pe categorii.Optiunea de a folosi concomitent aplicatia Revolut si interfetele Visa de programare de aplicatii (API), inclusiv Serviciul Visa Token si Payments Attribute Account Inquiry, precum si cardurile Visa preplatite sau de debit, le vor oferi consumatorilor siguranta si viteza la care acestia se asteapta ori de cate ori utilizeaza Visa.Usurinta, schimb valutar excelent: Fiind una dintre cele mai accesibile optiuni, utilizatorii Revolut pot cheltui oriunde in lume in peste 150 de monede si pot detine si schimba pana la 29 de monede, la care se adauga criptomonede direct din aplicatie, folosind cursul de schimb interbancar.Plati P2P: Doar printr-o apasare de buton, utilizatorii pot trimite si cere bani instantaneu si gratuit catre si de la orice utilizator Revolut din lume si pot imparti nota de plata la baruri si restaurante.Parteneriatul global dintre Visa si Revolut vine in contextul angajamentului pe termen lung al Visa fata de fintech-uri si sustine prioritatile strategice de business ale companiei, care includ: