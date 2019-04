Bucurestenii vor putea in curand sa plateasca cu cardul in mijloacele de transport in comun

"Avem foarte multe sisteme de transport in orasele mari care au introdus diverse tipuri moderne de plata. Cea mai populara este plata cu cardul. Toate aceste orase ar trebui sa-si deschida sistemul de transport catre turisti, dar si catre romani. Incepe si avem incredere ca si in Bucuresti, foarte curand, vom putea sa facem plata cu cardul. Este foarte important pentru Bucuresti sa dea drumul la aceasta plata cu cardul, orice card Visa sau MasterCard", a spus Catalin Cretu.El a declarat ca orasele Oradea si Sibiu sunt deschide catre plata contactless cu orice card Visa sau MasterCard din lume.De asemenea, reprezentantii Visa au afirmat ca trebuie o decizie la nivel de institutie publica sa investesti in acest gen de infrastructura, iar dupa aceea ea trebuie integrata. Potrivit acestora, tehnologia nu este foarte simpla pentru ca nu presupune numai acceptarea platii dar si integrarea cu back office-ul, precum ar fi managementul flotei de autovehicule.Oficialii Visa nu au dorit sa ofere un termen in care plata cu cardul va putea fi efectuata si au precizat ca acest anunt va fi facut de catre autoritati si de catre institutia financiara care va introduce tehnologia. In mod normal in fiecare mijloc de transport ar trebui instalate cate doua terminale de plata cu cardul."Noi am facut un studiu la nivel global si ce a reiesit este ca agentiile de transport, deci aceste regii, cheltuiesc in medie 14,5 centi din fiecare dolar pentru incasat fizic si doar 4 centi pentru fiecare dolar incasat electronic. Deci daca electronizeaza aceasta plata isi reduc costurile cu aproape de patru ori. Plus nu mai spun ce control, statistica si ce date bogate au despre cand se fac platile. Iti dai seama cand sunt fluxurile de plati cele mai puternice, cand se fac cele mai multe plati, unde, in ce zone", a spus Catalin Cretu.