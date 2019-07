VISA: Romania are cel mai scazut nivel de acceptare a cardurilor din Europa

"In momentul de fata ne preocupa foarte mult gradul de acceptare a cardurilor in Romania: suntem la cel mai scazut nivel din Europa. Indicatorul la care ma refer este numarul de terminale la mia de locuitori, care in Romania este la 10 - avem 10 terminale POS instalate la 1000 de locuitori, iar media europeana este undeva la 30 de terminale la mia de locuitori, deci avem de 3 ori mai putin. Intr-adevar, daca ne uitam in Bucuresti sau in urbanul mare, stam bine, avem multe oportunitati sa le utilizam", a afirmat reprezentanta VISA, in cadrul Bankers Summit 2019 organizat de Ziarul Financiar.Pe de alta parte, Elena Ungureanu a aratat ca in Romania sumele cheltuite pe carduri reprezinta un procent redus din totalul cheltuielilor populatiei, dar este in crestere."Romania este o piata eminamente de debit, cardurile au aparut recent in Romania, primul card a fost emis in 1995, deci inca ne place cash-ul ca si natiune. Sumele cheltuite pe card reprezinta 14% din cheltuielile totale ale populatiei, si ca si companie care activam in plati avem o oportunitate imensa. Dar sumele cresc foarte mult, spre exemplu la sfarsitul lui martie valoarea totala a tranzactiilor pe cardurile VISA a crescut cu 34%, fata de perioada similara din acelasi an (a anului trecut, n.red.) . Si pe online cifra este la fel. Si numarul de tranzactii creste foarte mult. Din totalul tranzactiilor efectuate cu cardurile in Romania, avem 70% tranzactii facute la comercianti. Acesta este indicatorul la care noi ne uitam foarte mult. Deci chiar daca penetrarea in consumul final al populatiei este destul de redusa - 14%, avem un segment al populatiei caruia ii place sa utilizeze foarte mult cardul si o face foarte des", a mentionat reprezentanta VISA.