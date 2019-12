Visa si partenerii sai la nivel global extind accesul la platile transfrontaliere pentru consumatori si IMM-uri

Cu toate acestea, in multe cazuri, consumatorii si firmele inca se bazeaza pe procese invechite, pe suport de hartie, care implica taxe mari si folosirea numerarului, pentru a trimite bani prietenilor, familiilor si partenerilor de afaceri.Prin intermediul solutiei de plata in timp real, Visa Direct, care a procesat 2 miliarde de tranzactii in ultimul an, Visa colaboreaza cu parteneri si clienti din intreaga lume pentru a simplifica, digitaliza si reduce costurile in zona platilor transfrontaliere care cunoaste o dezvoltare rapida.Visa anunta ca TransferWise, o companie globala de tehnologie pentru plati internationale, va oferi clientilor sai posibilitatea de a transfera bani in timp real, rapid si in siguranta, pe carduri de debit. Serviciul integrat, disponibil initial in Spania, urmeaza sa fie lansat in Romania, Ungaria, Republica Ceha si Bulgaria.TransferWise ofera clientilor o intelegere clara a structurii comisioanelor in avans, oferind transparenta in costurile asociate cu trimiterea si primirea de bani in si din strainatate.TransferWise intentioneaza sa continue colaborarea cu Visa si sa-si extinda oferta, folosind Visa Direct, in toata Europa si la nivel global in 2020."Tehnologia ne aduce mai aproape, dar exista inca provocari pe care nu le-a rezolvat atunci cand vorbim de persoane fizice si firme mici care transfera bani in intreaga lume", a declarat Bill Sheley, SVP si director global Visa Direct, in cadrul Visa."Colaborarea cu TransferWise este cea mai recenta initiativa care vine in sprijinul eforturilor Visa de a-i ajuta pe clientii nostri sa ofere posibilitatea persoanelor fizice si intreprinderilor mici sa faca plati internationale rapid si sigur, prin intermediul Visa Direct."Visa colaboreaza cu institutii financiare, parteneri in domeniul tehnologiei si lideri pe zona transferurilor de bani, printre care EMQ, MoneyGram si Remitly, pentru a face disponibil in intreaga lume serviciul Visa Direct - care permite transferul de bani direct in contul bancar al beneficiarului asociat la cardul de debit, in peste 200 de tari - printr-un singur punct de conectare."TransferWise isi propune sa permita transferurile de bani in intreaga lume intr-un mod eficient, rapid si transparent", a declarat Kristo Kaarmann, CEO si co-fondator al TransferWise."Integrarea Visa Direct simplifica si mai mult procedura de transfer si ne aduce cu un pas mai aproape de realizarea misiunii noastre."Visa a achizitionat recent Earthport, una dintre cele mai mari retele independente ACH din lume.Oferta cumulata, care va reuni capacitatile existente ale Visa si ale retelei Earthport, va oferi clientilor Visa Direct posibilitatea de a trimite bani aproape oriunde in lume - printr-o singura conexiune.Acesta este un element cheie al obiectivului Visa de a fi singurul punct de conectare - o retea formata din retele - pentru mii de institutii financiare si miliarde de dispozitive mobile conectate ale utilizatorilor din intreaga lume.