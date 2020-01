Revolut ofera acces gratuit in lounge-uri atunci cand zborurile au intarzieri

Utilizatorii cu abonamente Premium si Metal ale caror zboruri au intarziere de cel putin o ora vor avea acces gratuit in 1.000+ lounge-uri din peste 500 de aeroporturi din mai mult de 100 de tari.Cu SmartDelay, utilizatorii Premium si Metal pot acum sa se relaxeze in confortul unui lounge din aeroport, in timp ce isi asteapta zborul intarziat, indiferent de tipul biletului de avion.Accesul in lounge include gustari si racoritoare gratuite, Wi-Fi gratuit, ziare si reviste, precum si posibilitatea de a folosi facilitati pentru business si conferinte, in functie de disponibilitatea acestora.Departe de culoarele aglomerate din zonele de plecari ale aeroporturilor, calatorii se vor putea odihni, isi vor putea incarca dispozitivele electronice si se vor putea relaxa.Clientii cu abonamente Premium pot oferi acces gratuit unei alte persoane in lounge pentru a se bucura de aceleasi beneficii, in timp ce utilizatorii Metal pot fi insotiti gratuit de alte trei persoane."Zborurile intarziate sunt intotdeauna motive de stres si, in acest sens, ne-am asociat cu Revolut pentru a le oferi utilizatorilor un beneficiu care sa le transforme timpul de asteptare intr-unul placut. Cu aproape patru milioane de zboruri intarziate la nivel global in fiecare an, exista posibilitatea ca uneori calatorii sa fie in intarziere.Accesul la SmartDelay face ca utilizatorii sa poata fi relaxati atunci cand calatoresc, stiind ca in cazul in care se confrunta cu un zbor intarziat vor avea acces instantaneu la reteaua globala de lounge-uri Collinson, totul fara a fi nevoiti sa gestioneze procesul anevoios de recuperare a banilor in cazul asigurarilor de calatorie", a declarat David Evans, Joint CEO - Collinson."Suntem constienti de importanta pe care calatoriile o au pentru utilizatorii Revolut. Tocmai de aceea ne-am aliat cu Collinson: pentru a reduce stresul asociat momentelor in care zborurile au intarziere. Utilizatorii abonamentelor Premium si Metal pot acum sa calatoreasca stiind ca doar cu cateva apasari de buton in aplicatia Revolut au posibilitatea de a-si astepta zborul intarziat intr-un mod confortabil, fara costuri suplimentare. In momentul de fata utilizatorii Premium si Metal pot avea acces in lounge-uri la un cost redus, iar acest nou beneficiu adauga un plus de acoperire si valoare in cazul in care apar momente imprevizibile pe parcursul calatoriei", a declarat George Robson, Product Owner for Premium and Metal - Revolut.Pentru a folosi acest beneficiu utilizatorii Premium si Metal trebuie sa intre in aplicatie si sa introduca informatiile despre zbor.In cazul in care zborul inregistrat are o intarziere mai mare de 60 de minute, utilizatorii vor primi imediat, direct in aplicatie, un tichet de acces gratuit in lounge-ul din aeroport.Pentru mai multe informatii despre SmartDelay, puteti vizita https://www.collinsongroup.com/en-eur/assist/smart-delay . Se aplica termeni si conditii.Collinson este lider global in oferirea de beneficii si programe de loializare. Furnizam produse exceptionale de calatorie, asistenta si asigurare care se diferentiaza prin valoare, si solutii de loializare care creeaza relatii mai profunde si mai de valoare cu clientii.Produsele noastre constand in beneficii pentru clienti includ cel mai cunoscut program de experiente in aeroporturi, Priority Pass, precum si asigurari de calatorie, asistenta privind identitatea, intarzieri de zboruri, solutii de gestionare a riscurilor asociate calatoriilor si asigurari de sanatate.Expertiza noastra in ceea ce priveste loializarea combina intr-un mod unic strategie, tehnologie premiata si management de programe pentru a le aduce utilizatorilor clientilor nostri experiente mai bune.Timp de peste 30 de ani, am fost alesi de cele mai cunoscute retele de plati, de peste 1.400 de banci, peste 90 de linii aeriene si peste 20 de grupuri hoteliere sa cream cele mai competitive experiente pentru clienti.Acest lucru le permite sa obtina, sa implice si sa pastreze cei mai profitabili, dar si mai pretentiosi utilizatori.Printre clientii nostri se numara Air France KLM, American Express, Cathay Pacific, Chase, Hackett, Mastercard, Radisson Hotel Group, RSA, Sephora, UnionPay, Vhi si Visa.Infiintat in 2015, Revolut este mai mult decat o aplicatie mobila pentru gestionarea banilor. Milioane de oameni din intreaga lume folosesc Revolut pentru a-si gestiona mai bine banii, atat in viata de zi cu zi, cat si in situatii extraordinare, bucurandu-se de: notificari dupa fiecare plata, bugetare si analitice incorporate, schimb valutar excelent, posibilitatea de a imparti nota de plata direct din aplicatie, tranzactionare de actiuni si criptomonede, transferuri printr-o simpla apasare de buton si economisire in pusculitele digitale "Vaults". Iar acesta este doar inceputul.Clientii Revolut pot alege dintre trei abonamente diferite: Standard, Premium, sau Metal, fiecare dintre ele cu functionalitati diferite. Cardurile sunt Visa sau Mastercard, disponibile intr-o gama larga de culori distinctive. Construit de o echipa internationala si avand o comunitate globala care isi doreste din ce in ce mai mult, Revolut si-a asumat misiunea de a redefini ce este posibil.