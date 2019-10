De acum se poate plati cu cardul si la unele piete din Bucuresti. Vezi si alte orse

De la finalul lunii octombrie, folosirea cardului ca modalitate de plata este posibila in pietele Matache si Domenii.Pentru ca sezonul agricol este pe final, pentru Bucuresti, montarea POS-urilor va fi reluata din primavara lui 2020. Rezultatele cele mai spectaculoase au fost inregistrate la Sibiu, unde numarul solicitarilor de montare de POS-uri s-a dublat, iar unii dintre producatori au anuntat deja ca vor folosi aparatele si in extrasezon."La inceput, producatorii au fost reticenti. Le-a fost teama ca vor deveni tinta fiscului sau ca vor ramane fara bani. Ceea ce s-a intamplat la Sibiu dupa primele luni de la implementare ne da sperante mari. Vazand succesul avut de colegii de taraba, producatorii au inceput sa vina ei catre noi si sa ne ceara introducerea de noi POS-uri. Mai mult, toti producatorii din halele de branza din cele patru orase au anuntat deja ca vor folosi aparatele si pe parcursul iernii, tuturor crescandu-le veniturile consistent", a povestit impactul masurii Teodor Ioan Birt, presedintele Asociatiei Administratorilor de Piete din Romania.Pentru Bucuresti, proiectul dezvoltat de Asociatia Adminstratorilor de Piete din Romania in colaborare cu Mastercard si Patria Bank, beneficiaza de sustinerea Primariei Sectorului 1."Comertul din pietele Sectorului 1 tine pasul cu progresul tehnologic. In premiera pentru Bucuresti, clientii care achizitioneaza legume sau fructe din pietele Sectorului 1 pot plati produsele cu cardul direct la producatorii care detin dispozitive POS. Ii incurajez pe cei care-si comercializeaza produsele sa adopte in numar cat mai mare aceasta modalitate moderna, sigura si rapida de plata, pentru ca locuitorii Capitalei sa isi poata face cumparaturile in conditii demne de secolul XXI", a declarat Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.86 de POS-uri au fost montate in patru piete din Romania, de la demararea proiectului, in iunie. In cele cinci luni de implementare, numarul tranzactiilor s-a triplat. Decizia de a introduce plata cu cardul in masa vine dupa un experiment facut de Mastercard."In anul 2015, atunci cand am instalat in premiera un POS in Piata Hala Traian din Bucuresti visam cu ochii deschisi la momentul in care acest proiect se va extinde in mai multe orase din tara. Astazi, la aproximativ cinci ani de la momentul derularii experimentului si la cinci luni de la testarea proiectului-pilot implementat in Sibiu, observam cum dorinta producatorilor agricoli de a alinia comertul la standardele europene Smart devine mai puternica pe zi ce trece. Iar asta se intampla pentru ca au inteles importanta platilor electronice si modul in care acestea ne pot simplifica vietile, devenind un mijloc de economisire, dar si un excelent instrument pentru cresterea vanzarilor. Ne bucuram sa fim alaturi de ei si suntem convinsi ca lansarile din pietele Matache si Domenii vor inregistra acelasi succes", a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard Romania."Plata cu cardul la piata ne-a aratat ca exista potential de sofisticare si evolutie inclusiv in aceasta zona, a producatorilor agricoli. Pentru noi este un demers firesc, suntem alaturi de micii si marii producatori agricoli de peste 15 ani. Pe langa depozite si produse de creditare adaptate nevoilor lor, prin acest proiect oferim posibilitatea de extindere a vanzarilor catre clientii mai tineri care nu au numerar in portofel de obicei. Numarul de tranzactii efectuate in aceasta perioada pilot este in crestere, deci plata cu cardul la piata nu mai este un deziderat, ci o realitate, ceea ce ne bucura foarte tare", sustine Codrut Nicolau, Director General Adjunct Patria Bank.Studiile europene arata ca Romania este pe ultimul loc la consumul de fructe si legume proaspete, dar ca, in acelasi timp, exista o preocupare constanta de imbunatatire a alimentatiei locuitorilor de la oras si dorinta de comercializare a produselor proprii artizanale din partea producatorilor locali.Pentru ca suntem pe finalul sezonului agricol 2019, implementarea platii cu cardul in celelalte orase mari din Romania va fi reluata in primavara anului 2020, in functie de disponibilitatea si intelegerea autoritatilor locale.