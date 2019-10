Ti-ai deschis un restaurant? Afla cum te ajuta un sistem POS

Cum functioneaza un sistem PO

Avantajele unui sistem POS

Cum sa alegi un sistem POS potrivit pentru afacerea ta

De ce ai nevoie de un sistem POS

Un sistem de tip POS (Point of Sale) reprezinta aparatura si software-urile folosite de catre comercianti pentru efectuarea tranzactiilor. Adesea, acesta este mentionat si sub alte denumiri precum POP (Point of Purchase) sau EPOS (Electronic Point of Sale).Desi un astfel de sistem va avea costul de achizitie mai ridicat decat o casa de marcat simpla, tranzactiile vor fi mai rapide si vei scurta timpul de asteptare al clientilor.De asemenea, il poti folosi si pe post de procesor de card. Nu doar ca platile vor fi securizate, dar scazi si riscul unei eventuale fraude din partea angajatilor, deoarece le poti limita accesul acestora cu o parola.Sistemul POS te va ajuta sa-ti administrezi afacerea mai bine, realizand raporturi detaliate si oferind posibilitatea de a le exporta in alte programe.Un sistem POS are capacitatea de raportare orara, zilnica si in timp real, transmitand date referitoare la fluxul de vanzari. Poti crea rapoarte saptamanale, fara interventie manuala.Unele sisteme iti vor permite sa setezi si alerte atunci cand se ating diferite limite, precum un prag maxim pentru vanzari.Alte beneficii ale sistemului POS:: Stocarea informatiilor despre acestia si istoricul achizitiilor te va ajuta sa obtii rezultate mai bune in viitor.: Poti forma programe de loialitate, sa gestionezi si sa monitorizezi voucherele cadou, sa tiparesti mesaje pe bonurile fiscale etc.: Poti monitoriza programul angajatilor si performanta acestora in vanzari. Astfel, analizezi contributia fiecarui angajat si productivitatea sa.Fiecare modul din sistemul POS detine un set de rapoarte predefinite pe care le poti accesa ca sa asiguri adaptarea analizei in functie de situatie.Exista multe sisteme POS dar nu toate sunt create special pentru restaurante. Pentru a alege modelul potrivit, cauta un sistem care sa detina aceste functii:: Tine cont de faptul ca echipamentele fiscale dintr-un restaurant sunt folosite in conditii mai putin favorabile si pot aparea urme de mancare sau se pot scurge lichide pe ele. Cauta un sistem care poate fi folosit in astfel de conditii!: Este acea caracteristica a sistemului care masoara gradul in care poate fi configurat si adaptat la nevoile specifice ale unui restaurant, fara a necesita proiectarea si adaugarea de module software aditionale. Spre exemplu, stabilirea fluxului de prelucrare a comenzilor. Poate ca doresti sa descarci gestiunea imediat ce ai operat incasarea comenzilor, sau poate vrei sa faci asta la sfarsitul zilei. Un sistem flexibil poate fi configurat in functie de aceste nevoi.: Sistemul trebuie sa poata stoca informatii cu privire la amplasamentul meselor. Acestea sunt utile pentru gestionarea si eliberarea notelor de plata si vei usura munca chelnerilor, ce pot fi mult mai prompti in servire.: Orice intarziere a sistemului se poate solda cu pierderea unui client. Asigura-te ca beneficiezi de servicii de mentenanta. Companiile ofera de obicei asistenta in garantie in baza unui abonament lunar.Daca iti cumperi un sistem POS de la freyapos.ro, primesti cele mai bune specificatii pentru restaurantul tau la pretul corect. Beneficiezi in acelasi timp si de suport tehnic, disponibil in orice moment.In functie de situatie, poti completa echipamentul tau POS pentru hoteluri restaurante si catering cu diferite accesorii.Spre exemplu, pentru confortul din punctele de plata, poti adauga un afisaj pentru clienti, de tip alfanumeric sau display color, care sa informeze corect cu privire la alimentele si bauturile achizitionate.Desi ai putea crede ca o casa de marcat este suficienta, nevoile afacerii tale vor creste dupa o perioada. Daca detii un restaurant, un sistem POS te va ajuta sa gestionezi datele intr-un mod mai usor si te vei putea folosi de acestea pentru a-ti mari profitul.