Valoarea tranzactiilor cu cardurile de credit s-a dublat in 4 ani

La folosirea cardului in strainatate, fie pentru plati la comercianti, fie pentru retrageri numerar, iti recomandam sa alegi intotdeauna plata in moneda locala (a tarii in care te afli). Cateodata, in strainatate ai si posibilitatea de a plati in lei, insa nu recomandam acest lucru pentru ca poate implica costuri mai mari pentru tine in ceea ce priveste cursurile de schimb practicate;

Tine-ti cardul mereu in acelasi loc in portofel/poseta si informeaza imediat banca in cazul pierderii sau deteriorarii acestuia. Memoreaza codul PIN si distruge orice forma de stocare fizica. Nu comunica codul PIN nimanui, nici macar membrilor din familie;

Nu instraina cardul. Informatiile inscriptionate pe fata si spatele cardului ar putea fi folosite ulterior pentru tranzactii pe Internet, pe site-uri nesecurizate.

Nu accepta ajutorul din partea nimanui atunci cand intampini probleme la ATM; suna intotdeauna serviciul asistenta clienti si solicita instructiuni;

Nu scoate cash de la bancomat cu cardul de credit; daca totusi ai nevoie de cash, utilizeaza ATM-ul bancii tale;

Consulta extrasul in fiecare luna si, in situatia in care nu recunosti o tranzactie efectuata, contacteaza urgent banca.

Numarul tranzactiilor de plata cu cardurile de credit a ajuns la peste 22 milioane in decembrie 2019, fata de 11 milioane cat era in decembrie 2015, pe fondul utilizarii din ce in ce mai mari a acestor instrumente de plata. Valoarea tranzactiilor cu cardurile de credit s-a dublat, ajungand la peste 4 miliarde lei in decembrie 2019.Potrivit datelor, peste 27% din numarul tranzactiilor cu carduri de credit de anul trecut au fost inregistrate in ultimul trimestru, fiind stabilit un record fata de trimestrele precedente, datorat in special cumparaturilor cu ocazia sarbatorilor de iarna.In Romania a fost depasit pragul de 3 milioane de carduri de credit utilizate, iar in ultimii 4 ani cresterea numarului de carduri de credit a fost de 547.849, potrivit statisticilor BNR la finele lunii decembrie 2019.Astfel, la sfarsitul anului trecut, din cele peste 18 milioane de carduri aflate in circulatie, emise de bancile din Romania, ponderea cardurilor de credit era de 16,5% (peste 3 milioane de carduri), ceea ce indica un potential mare pentru utilizarea informata a acestor instrumente de plata. Romania are mai putin de un card bancar/ cap de locuitor, una dintre cele mai mici valori din statele Uniunii Europene, situatie valabila si in cazul cardurilor de credit, unde ponderea este de 0,15 carduri/ cap de locuitor.Majoritatea cardurilor de credit din Romania au ca avantaj principal faptul ca ii permit utilizatorului sa faca achizitii in rate fara dobanda de la comercianti. Utilizatorul are posibilitatea de a returna flexibil sumele utilizate in rate lunare, cu acoperirea sumei minime de plata. Dobanda se plateste in cazul in care nu se achita integral sumele datorate pana la data scadenta lunara, precum si pentru toate sumele retrase de la bancomat.In plus, bancile au incheiat parteneriate cu furnizorii de bunuri si servicii, prin care le ofera utilizatorilor reduceri la plata cu cardul de credit. Emiterea cardului de credit nu este conditionata de virarea salariului intr-un cont deschis la acea banca si nu depinde de acceptul angajatorului.Toate aceste informatii au fost oferite clientilor de #Dreptullabanking