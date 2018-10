VISA: Romanilor le place sa faca plati contactless

"S-a format deja o atitudine pozitiva in ceea ce priveste platile cu cardul si sunt foarte multe plati contactless. Romanilor le place sa plateasca contactless si cred ca v-ati lovit si de situatii in care casierul iti ia cardul din mana si face el tranzactia, deci sunt deja situatii din care reiese clar ca romanilor le place sa efectueze plati contactless", a spus ea.Ungureanu a precizat ca numarul tranzactiilor contactless a ajuns sa reprezinte 70% din total."Vedem o crestere a utlizatorilor 'hard-users', adica cei care folosesc cardul pentru orice fel de plata. Totodata, vedem si o crestere a numarului celor care utilizeaza pentru prima data cardul si continua sa faca acest lucru", a mai spus reprezentantul Visa.Datele BNR arata ca exista intre 3,5 milioane si 4 milioane de carduri inactive, ceea ce este mult raportat la totalul de 16,8 milioane de carduri emise in Romania, a continuat ea."Pentru viitor, ne asteptam sa putem vedea o parte consistenta a tranzactiilor facute cu mobilul, iar pentru acest lucru ne asteptam sa intre mai multi jucatori pe piata, inclusiv din zona non-bancara. Ne asteptam sa continue tendinta de crestere a penetrarii platii cu cardul in consumul privat al populatiei. Viteza noastra de crestere este mai mare, dar nu trebuie sa ne linistim ca industrie sau ca participanti la industrie", a sustinut Ungureanu.Elena Ungureanu a participat, luni, la ZF Digital Summit.