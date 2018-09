Ne aflam pe locul 5 in Europa la adoptarea tehnologiei contactless (Studiu)

Un studiu recent realizat de Mastercard confirma cresterea incontestabila a utilizarii tehnologiei contactless in Romania: tranzactiile contactless au crescut cu 139% in perioada ianuarie-august 2018 comparativ cu aceeasi perioada din 2017, ajungand la aproape 70% din totalul tranzactiilor realizate la comercianti.Studiul, realizat de Mastercard pentru tarile din Europa, arata ca in peste 15 piete europene - printre care Romania, Danemarca, Croatia, Grecia, Ungaria, Olanda, Polonia si Rusia - procentul tranzactiilor contactless realizate cu carduri Mastercard depaseste 50%. Progresele tehnologice continue in domeniul platilor si al analizelor de date din intreaga Europa le permit tarilor sa optimizeze constant infrastructura tehnologica regionala. In consecinta, fiecare tara este capabila sa opereze intr-o maniera mai integrata si mai eficienta."Asa cum ne arata si cele mai recente date, platile contactless si-au continuat evolutia fulminanta in Romania, confirmand si anul acesta aderenta consumatorilor la viziunea Mastercard de a trai intr-o lume fara cash. Inca de acum 10 ani, Mastercard a sustinut aceasta evolutie transformatoare, investind in ecosistemul contactless din Romania, care presupune mai mult decat existenta pe piata a cardurilor, integrand si reteaua de acceptare a tranzactiilor contactless, comunicarea acestora, cat si educarea si instruirea consumatorilor cu privire la beneficiile acestei tehnologii inovatoare. Toate aceste initiative ale Mastercard ne-au adus in punctul in care suntem astazi, cand mai mult de 2 din 3 plati sunt contactless in Romania.", a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager, Mastercard Romania.Studiul mai arata ca tarile europene isi schimba in mod dramatic comportamentul in ceea ce priveste adoptarea tehnologiei contactless, cu tari ca Romania inregistrand un procent de aproape 70% tranzactii contactless din totalul tranzactiilor realizate la comercianti. Multe tari europene imbratiseaza economia cashless (fara numerar), lucru demonstrat prin renuntarea la cash si prin rata de adoptie rapida a tehnologiei contactless.Sistemele de transport din intreaga Europa reprezinta unul dintre principalele domenii care contribuie la cresterea tranzactiilor contactless, deoarece permit plati mai rapide si o securitate sporita. In contextul in care tehnologia are un rol din ce in ce mai important in viata noastra de zi cu zi, numarul clientilor care utilizeaza tehnologia contactless in tranzit este in continua crestere. Mastercard consolideaza acest trend si transforma platile contactless in normalitate pentru intregul continent, astfel ca pana in 2020 toate terminalele POS din Europa vor permite tranzactii contactless.Aceste rezultate demonstreaza in mod clar ca Romania conduce revolutia contactless, deoarece consumatorii cauta metode de plata rapide si convenabile, in care pot avea incredere.Pe langa usurinta in utilizare si comoditate, atunci cand vine vorba despre tehnologia platilor, consumatorii urmaresc, de asemenea, beneficiile in plus aduse de securitate si protectie.Odata cu utilizarea crescuta a tehnologiei contactless, consumatorii se familiarizeaza si primesc garantii legate de aceasta metoda de plata. Astfel, din ce in ce mai multi consumatori au ajuns la concluzia ca tehnologia contactless este la fel de sigura sau mai sigura decat alte metode traditionale de plata.