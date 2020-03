A fost lansata o solutie prin care magazinele pot accepta plati contactless chiar daca nu au POS

Solutia, simpla si eficienta, va facilita acceptarea platilor fara numerar pentru milioane de IMM-uri si, prin urmare, va contribui la dezvoltarea acestora.Comerciantii micro, mici si mijlocii reprezinta coloana vertebrala a economiei europene, insa, in mod traditional, modul lor de functionare presupune exclusiv acceptarea platilor in numerar, o modalitate de plata nesigura si dezavantajoasa din pricina costurilor ascunse si a problemelor de securitate inerente.Prin acest parteneriat, phos si Mastercard vin cu o solutie alternativa pentru a permite IMM-urilor sa accepte plati electronice, intr-o maniera simpla, sigura si eficienta."Astazi, clientii oricarei firme, indiferent de marimea acesteia, se asteapta sa li se ofere posibilitatea de a plati in orice mod aleg. Libertatea de alegere a modalitatii de plata a devenit fundamentala, fapt ce a reprezentat o adevarata problema pentru afacerile mici.Solutia oferita de phos este conceputa special sa se plieze pe nevoia de flexibilitate si de costuri accesibile a micilor comercianti, oferindu-le oportunitatea de a se folosi de o tehnologie deja disponibila, precum smartphone-ul, pentru a accepta, in mod convenabil si sigur, plati contactless", a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard Romania si Croatia."Terminalele POS traditionale raspund numai anumitor nevoi ale micilor comercianti. Tocmai de aceea, ne-am dorit sa dezvoltam o solutie optima pentru acestia, indiferent de cerintele lor. Cu ajutorul phos, aceste firme se pot folosi de dispozitivele mobile de care dispun pentru a accepta plati contactless. Includerea firmelor defavorizate din punct de vedere financiar in piata platilor digitale reprezinta o borna importanta in procesul de simplificare a serviciilor financiare, pe care o urmarim", a declarat Antonina Martinova, co-fondator phos.Proiectul pilot va beneficia de sprijinul Paynetics, o instututie e-money cu licenta valabila in Uniunea Europeana, in calitate de banca tutelara, si este programat sa se deruleze pana in aprilie 2020. Prin colaborarea cu aproximativ 200 de IMM-uri din tarile participante - Romania, Marea Britanie, Germania si Bulgaria - se va facilita adaptarea acestei solutii de plata inovatoare in conformitate cu realitatea conditiilor pietii actuale.Aplicatia phos este deja disponibila in magazinul Google Play si permite tuturor dispozitivelor Android pe care este instalata sa accepte, fie plati cu carduri contactless, fie plati prin intermediul altor dispozitive dotate cu tehnologia NFC, asa cum sunt telefoanele, ceasurile si bratarile inteligente.Exceptand simplitarea utilizarii, printre avantajele aplicatiei se numara si verificarea comerciantilor prin intermediul unui proces complet digitalizat, care ia in considerare protocoale de prevenire a evaziunii fiscale si a spalarii de bani, precum si alte reglementari locale aplicabile.Insistand pe securitatea solutiei, Mastercard, prin Serviciul Mastercard Digital Enablement, a certificat phos ca fiind una dintre primele solutii digitale POS pentru dispozitivele Android.