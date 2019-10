Revolut continua sa creasca rapid in 2019, dupa o crestere a veniturilor de 350% in 2018

Veniturile au crescut pana la 58,2 milioane de lire in 2018, de la 12,8 milioane de lire in 2017, iar cresterea a fost generata de dezvoltarea continua a ofertei de produse, a bazei de clienti, precum si a activitatii utilizatorilor Revolut.Principalele costuri directe ale companiei sunt in continuare schemele de carduri, costurile de acquiring si cele corespunzatoare achizitiei de noi utilizatori. Costurile asociate vanzarilor au crescut cu 247%, imbunatatind marja de profit brut a companiei, cresterea fiind mai mica decat cea inregistrata de venituri. Pierderile nete ale anului s-au ridicat la 32,8 milioane de lire, dar costurile au fost eficientizate in ansamblu datorita cresterii substantiale a bazei de clienti si a volumului tranzactiilor.Cresterea veniturilor in 2019 este prevazuta a fi de trei ori mai mare fata de 2018.Aceasta este generata de cresterea numarului de utilizatori, noi lansari de produse, optimizarea produselor existente si extinderea pe noi piete. Peste 800.000 de noi utilizatori si-au creat conturi in august si septembrie 2019, ceea ce confirma popularitatea ridicata de care se bucura compania.Marja bruta (1) pentru semestrul al doilea din 2019 este estimata la 40-50%, de la mai putin de 10% in aceeasi perioada a anului 2018.Marja bruta de profit a companiei a crescut exponential pe masura ce afacerea s-a dezvoltat la scara. Acest lucru pune bazele solide pentru cresterea viitoare si profitabilitate, fapt subliniat si de includerea Revolut in topul Sunday Times Tech Track 100, pe prima pozitie, drept compania privata britanica de tehnologie cu cea mai rapida crestere (2)."Finalul anului 2018 pare sa fi fost cu foarte mult timp in urma, insa aceste cifre reprezinta o etapa importanta in cresterea noastra sustenabila. Saltul semnificativ in materie de venituri si numar de utilizatori noi de la inceputul lui 2019 demonstreaza ca scopul cu care am creat compania continua sa fie unul actual: raspundem unor nevoi neadresate, acelea de a rezolva problemele de care ne lovim atat de multi dintre noi atunci cand vine vorba de gestionarea banilor. Suntem foarte mandri de rezultatele obtinute pana acum si este minunat sa vedem ca atat de multi utilizatori folosesc Revolut pentru nevoile lor bancare zilnice.2019 se anunta a fi un nou an de crestere exponentiala, dar munca noastra este abia la inceput si ne propunem sa ajungem la toti cei care au nevoie de noi. Acest lucru inseamna sa ne mentinem planurile ambitioase de crestere si extindere internationala, care acum sunt alimentate si de imbunatatiri substantiale in ceea ce priveste profitabilitatea, dar si de numirile in functii cheie pe care le-am facut intre timp." a declarat Nik Storonsky, CEO-ul Revolut.La ora actuala, Revolut are peste 7 milioane de utilizatori in Europa, iar peste 800.000 de noi utilizatori au inceput sa foloseasca serviciul in fiecare dintre lunile august si septembrie 2019. Compania inregistreaza in acest moment o medie de 3,7 milioane de utilizatori activi lunar si o medie zilnica de 1,1 milioane de utilizatori activi. Volumul total al tranzactiilor de la lansarea Revolut in 2015 depaseste 85 de miliarde de dolari.In ultimul an Revolut a dezvoltat si lansat o gama larga de servicii pentru numarul din ce in ce mai mare de clienti, devenind mai mult decat un produs de calatorie si schimburi valutare. In plus, numarul utilizatorilor care au optat pentru abonamente platite (Premium si Metal) a crescut cu 550% din ianuarie 2018, datorita functionalitatilor suplimentare oferite.Lansarea serviciului de tranzactionare de actiuni a revolutionat piata bursiera traditionala, oferind utilizatorilor Revolut acces fara comisioane la piata bursiera, cu un numar nelimitat de tranzactii pentru abonatii Metal. Folosing pusculitele digitale Vaults, peste1,7 milioane de utilizatori au economisit sume importante de bani atat individual, cat si impreuna cu apropiatii. De la lansarea sa in urma cu mai putin o luna, Donatii, functionalitatea caritabila a Revolut, a facilitat strangerea a peste 440.000 de euro prin donatii pentru WWF, Salvati Copiii, ILGA Europe si Alianta Padurii Tropicale. Toate acestea in timp ce membrii Premium si Metal beneficiaza de servicii dedicate de concierge, acces in lounge-urile din aeroporturi, asigurare internationala de calatorie si asigurare de dispozitive electronice.Cresterea rapida inregistrata de Revolut dovedeste faptul ca exista o mare nevoie de servicii financiare mai bune, in intreaga lume. Dupa lansarea in varianta beta in Australia in luna iunie, Revolut pregateste o lansare etapizata a serviciului in SUA, Canada si Singapore in lunile care urmeaza. Peste 230.000 de persoane se afla pe listele de asteptare in intreaga lume lume, dintre care mai bine de 120.000 in Statele Unite.Dezvoltarea unor proceduri robuste de guvernare a fost o prioritate pentru Revolut inca de la lansare, pentru a veni in intampinarea nevoilor clientilor.Numarul total al angajatilor depaseste 1400, iar compania a anuntat recent investitii in deschiderea unui hub de tehnologie in Berlin, a unui nou birou in Cracovia si a unui hub suplimentare pentru servicii clienti si conformitate in Porto.O serie de numiri la nivel executiv a avut loc in ultimele luni pentru a intari echipa de management a companiei. Printre persoanele care s-au alaturat echipei se numara Richard Davies, Chief Operating Officer, ex-HSBC si OakNorth; David MacLean, de la Metro Bank, se va alatura companiei in pozitia de Chief Financial Officer; Philip Doyle, care a condus departamentul de Financial Crime al ClearBank, va fi noul Director de Risc Financiar; Stefan Wille, fost Vicepresedinte Finante al N26, este CFO Adjunct; Wolfgang Bardorf, care a condus departamentul de modele de lichiditate globala al Deutsche Bank, va veni in companie pe pozitia de trezorier. Revolut a desemnat echipe de conducere si in Irlanda si Lituania.Revolut a efectuat noi numiri si in Board in 2019, printre care se numara, Bruce Wallace, fost COO al Silicon Valley Bank Global, si Caroline Britton, ex-partener Deloitte. Noi numiri sunt in prezent in asteptarea aprobarii institutiilor de reglementare.Pe langa angajari in roluri esentiale, Revolut a implementat o gama larga de imbunatatiri de guvernare ca parte din cadrul general de management al riscului.. Printre acestea se numara un Comitet Board de Risc si Conformitate, un Comitet Board de Audit si un Comitet de Risc Executiv. Noi ajustari si imbunatatiri de guvernare sunt planificate pana la sfarsitul anului 2019 pentru a raspunde dimensiunilor din ce in ce mai mare ale companiei.."Pe langa extindere, focusul nostru anul urmator va fi pe dezvoltarea echipei si a structurilor de guvernare necesare pentru a sustine cresterea accelerata a companiei", a declarat Nik Storonsky cu privire la anul viitor.