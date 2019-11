Revolut: Cum sa iti pastrezi banii in siguranta si sa te protejezi de frauda

Siguranta pe baza de geolocalizare. Utilizatorii Revolut pot alege sa activeze aceasta functionalitate din optiunile de siguranta ale cardului, direct din aplicatie. Atunci cand aceasta functionalitate este activa, platile pot fi realizate doar daca telefonul si cardul utilizatorului se afla in acelasi perimetru;

Platile contactless. Atunci cand utilizatorul Revolut nu foloseste cardul pentru plati contactless, acesta le poate dezactiva pentru siguranta suplimentara;

Platile swipe. Desi platile swipe sunt rareori folosite astazi, ele reprezinta principala cale prin care infractorii cloneaza carduri. Utilizatorii Revolut pot dezactiva banda magnetica a cardului, direct din aplicatie, printr-o simpla apasare de buton;

Retragerile de numerar. Atunci cand utilizatorii nu doresc sa retraga numerar de la bancomat, ei pot dezactiva carduri pentru retrageri de numerar, fiind astfel protejati de fraudele la ATM;

Tranzactiile online. Avand in vedere ponderea ridicata a fraudelor in absenta cardului, acest tip de tranzactii au in general un risc crescut. Utilizatorii Revolut pot dezactiva tranzactiilor online atunci cand nu fac cumparaturi pe internet pentru siguranta sporita;

3D Secure. Utilizatorii Revolut care platesc cu cardul pe website-uri care au incorporata tehnologia 3DS vor primi automat o notificare push prin care li se va solicita sa confirme tranzactia;

Carduri virtuale. Utilizatorii Revolut pot genera carduri virtuale pe care le pot folosi exclusiv pentru tranzactii online. Aceste carduri pot fi dezactivate atunci cand nu sunt folosite;

Carduri virtuale de unica folosinta. Detaliile cardului virtual de unica folosinta sunt distruse automat, imediat dupa ce utilizatorul realizeaza o plata online cu un astfel de card. Noile detalii ale cardului apar apoi direct in aplicatie. Acest lucru adauga un grad suplimentar de siguranta si protejeaza utilizatorul de fraudele online, mai ales daca acesta face plati pe website-uri mai putin cunoscute.

Fintech-ul britanic Revolut, care a depasit 850.000 de utilizatori in Romania, face o analiza a ecosistemului romanesc de plati si fraude cu carduri, aducand in atentia publicului moduri prin care oamenii se pot proteja de frauda, precum si masurile care ar trebui luate in cazul putin probabil in care cineva a fost victima a fraudei.Platile cu cardul sunt cel mai utilizat instrument de plata electronica din Uniunea Europeana, reprezentand peste jumatate din totalul tuturor tranzactiilor fara numerar (52%).Al cincilea raport privind frauda cu carduri emis de Banca Centrala Europeana arata ca Romania are cea mai scazuta rata de penetrare a cardurilor din Uniunea Europeana, cu 0.81 carduri pe cap de locuitor, in comparatie cu media SEPA de 1.53 carduri pe cap de locuitor.De asemenea, Romania ocupa penultimul loc din perspectiva utilizarii cardurilor, dupa Bulgaria, cu o medie de 28 de tranzactii pe cap de locuitor pe an, un numar semnificativ mai mic in comparatie cu media SEPA de 129 de tranzactii pe cap de locuitor anual.In al doilea semestru al anului 2019, in Romania erau inregistrate 13.6 milioane de carduri active, conform datelor furnizate de Banca Nationala a Romaniei. Desi a inregistrat cea mai mare crestere a numarului de plati cu cardul din Uniunea Europeana (37.7%), Romania continua sa fie o tara care se bazeaza pe numerar.Teama de a fi victima a fraudei este cel mai mare blocaj in calea adoptiei si utilizarii cardurilor in Romania, desi mai putin de 0.01% dintre tranzactii sunt fraudate, Romania numarandu-se printre cele mai sigure tari din UE din perspectiva fraudei cu carduri.Exista doua categorii principale de frauda care ar putea avea loc:Frauda in prezenta cardului reprezinta 27% din valoarea fraudei cu carduri inregistrate la nivel european. Acest tip de frauda se poate clasifica in continuare in frauda la ATM si frauda la POS. Majoritatea fraudelor de acest tip sunt comise folosind carduri clonate, realizate de infractori dupa ce acestia au furat informatiile cardurilor, in timp ce a doua cauza o reprezinta cardurile pierdute sau furate.Frauda in lipsa cardului (CNP) reprezinta acel tip de frauda prin care infractorii realizeaza plati fara a detine cardul fizic (ex. plati online, prin posta sau prin telefon) si reprezinta 73% din totalul sumelor fraudate, procentajul crescand de la an la an o data cu cresterea comertului online.67% din valoarea totala a sumelor fraudate este realizata prin tranzactii in lipsa cardului, in timp ce ponderea fraudei la POS este de 18% si cea a fraudei la ATM este de 15%.Preventia este cea mai eficienta cale de a te asigura ca nu devii victima a fraudei, iar actorii pe de pe piata au acordat o atentie deosebita crearii de functionalitati inovatoare care ofera masuri sporite de siguranta si management al riscului. Printre acestea se numara cardurile cu chip EMV, care ofera autentificarea in doi pasi si protectie impotriva clonarii, 3D Secure, care sporeste siguranta tranzactiilor online, sau verificarea utilizatorului prin biometrie (ex. amprenta, iris sau recunoastere faciala), introdusa odata cu PSD2.Fintech-ul britanic Revolut, care a depasit 850.000 de utilizatori in Romania, este un deschizator de drumuri in ceea ce priveste functionalitatile pentru siguranta sporita si masurile de prevenire a fraudei care pot fi activate prin simpla apasare a unui buton. Utilizatorii Revolut au la dispozitie urmatoarele functionalitati pentru siguranta:In plus, Revolut a dezvoltat un algoritm de machine-learning care detecteaza orice activitate suspecta in timp real, identificand activitatile neobisnuite si devierile de la comportamentul obisnuit al utilizatorilor. De fiecare data cand sistemul anunta ceva suspect cu privire la o plata sau un transfer, acesta este blocat automat pana in momentul in care utilizatorul verifica tranzactia in aplicatie. Daca aceasta este frauduloasa, cardul este automat blocat, iar utilizatorul poate comanda unul nou. Acest algoritm a fost creat pentru a combate frauda in lipsa cardului, precum si clonarea sau furtul, principalele cauze ale fraudelor la ATM si POS.Toate aceste functionalitati de siguranta au la baza tehnologie de ultima generatie si reduc la minim sansele ca utilizatorii Revolut sa fie victimele fraudei, online sau offline.In cazul putin probabil in care devii o victima a fraudei esti indreptatit sa iti primesti banii inapoi de la emitentul cardului, urmand o procedura de chargeback. Aceasta este o procedura prin care o plata efectuata de pe un card este trimisa inapoi in contul utilizatorului si este o procedura clasica de returnare a banilor.Pentru a putea returna banii in contul utilizatorului, Revolut trimite mai departe cererile de chargeback catre Visa / Mastercard de fiecare data cand apare o disputa cu privire la o tranzactie. Acest lucru poate fi facut atunci cand utilizatorul a fost victima unei fraude, dar si in cazul unei dispute cu un comerciant (ca de exemplu atunci cand utilizatorul sustine ca este indreptatit sa primeasca banii inapoi - produsele comandate online nu au fost livrare sau a primit produse neconforme cu descrierea), ca ultima solutie in cazul in care utilizatorul nu a reusit sa rezolve problema direct cu comerciantul.Putinii utilizatori Revolut care devin victime ale fraudei trebuie sa solicite asistenta prin intermediul chat-ului din aplicatie, iar un agent de suport le va trimite formularul de chargeback pentru a fi completat. In cazul unei fraude dovedite, banii vor fi returnati in contul utilizatorului in prima zi lucratoare dupa completarea formularului de chargeback. In cazul unei dispute cu un comerciant, timpul standard de solutionare a problemei este de 45 de zile (in cazul Mastercard) sau de 30 de zile (in cazul Visa)."Cu toate ca adoptia si utilizarea cardurilor sunt in continua crestere in Romania si vedem imbunatatiri de la an la an, suntem inca o piata cu o preferinta clara pentru numerar. Pentru noi, Revolut, siguranta este o prioritate! Folosim tehnologie de ultima generatie, iar produsul nostru ofera functionalitati sporite de siguranta, unice pe piata, facand din cardul nostru una dintre cele mai sigure optiuni disponibile si ridicand standardele existente in ceea ce priveste prevenirea fraudelor. Ne propunem sa ne implicam in programe de educatie financiara pentru a ne asigura ca majoritatea oamenilor stiu ce sa faca pentru a preveni fraudele, precum si masurile pe care trebuie sa le ia pentru a evita sa devina victime", a declarat Irina Nicoleta Scarlat, Head of Growth - CEE, Revolut.Revolut a fost infiintat in iulie 2015 cu o misiune ambitioasa: sa zguduie de la temelie sectorul financiar bancar. Utilizatorii Revolut isi pot deschide un cont curent in cateva minute, direct din aplicatie, pot cheltui, primi & trimite bani oriunde in lume la cursul de schimb interbancar, pot avea expunere imediata la criptomonede, si se bucura de un nivel ridicat de siguranta online si offline datorita tehnologiei de ultima generatie care sta la baza produsului.Compania cu sediul in Londra are peste 8.000.000 de utilizatori in Europa si a obtinut finantari in valoare totala de 336 milioane de dolari de la investitori cunoscuti precum Index Ventures, Balderton Capital, Ribbit Capital sau DST Global. Peste 10.000 de utilizatori isi deschid noi conturi Revolut in fiecare zi.