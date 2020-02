Revolut depaseste 1 milion de utilizatori in Romania, dupa o crestere de 400% in semestrul al doilea din 2019

Romania devine astfel a doua cea mai mare piata Revolut dupa Marea Britanie, ocupand a doua pozitie si in topul pietelor cu cea mai rapida crestere, urmata de Franta, Polonia si Irlanda.Fintech-ul britanic a inregistrat o crestere record pe piata locala si a deschis in medie 3.300 de noi conturi zilnic in ultima jumatate de an.Utilizatorii apreciaza simplitatea produsului, precum si functionalitatile sale de siguranta sporita, care il transforma intr-unul dintre cele mai sigure produse financiare disponibile pe piata la momentul actual."Cresterea inregistrata pe piata din Romania confirma faptul ca le-am oferit romanilor un mod mai bun, mai sigur si mai eficient de a-si gestiona banii si de a-si organiza intreaga viata financiara, de la cheltuieli curente la investitii. Peste 1 milion de romani au incredere in noi, iar acest lucru presupune in primul rand o responsabilitate: sa continuam sa imbunatatim serviciile oferite, precum si sa diversificat portofoliul, oferind in acelasi timp un serviciu financial semnificativ mai bun, care rezolva probleme reale pentru utilizatorii nostri. Suntem hotarati sa devenim din ce in ce mai buni si suntem recunoscatori fiecarui utilizator in parte: utilizatorii nostri sunt cei mai puternici ambasadori de brand si datorita lor suntem astazi aici. Suntem increzatori ca acesta este doar inceputul si ca vom continua sa crestem impreuna, atat pe piata din Romania, cat si in strainatate", a declarat Irina Nicoleta Scarlat, Head of Growth CEE - Revolut.Varsta medie a utilizatorilor Revolut din Romania a crescut de la 32 la 34 de ani, iar cei mai multi provin din mediul urban, Bucuresti, Cluj, Timisoara si Iasi fiind orasele cu cei mai multi utilizatori.De la lansarea Revolut pe piata locala, in mai 2018, utilizatorii romani au efectuat peste 58 de milioane de tranzactii, cu o valoare totala ce depaseste 3,8 miliarde de euro. Daca imediat dupa lansare Revolut era folosit ca un card de calatorii, acum romanii il folosesc zi de zi.62% dintre tranzactii sunt efectuate in tara, iar comerciantii preferati sunt Uber, Carrefour, Lagardere Travel Retail, McDonald's si Auchan.Romanii au incredere in Revolut si atunci cand calatoresc peste hotare, iar in topul tarilor unde utilizatorii Revolut platesc cu cardul se numara Ungaria, Italia, Marea Britanie si Germania.Calatoriile sunt de altfel unul dintre principalele obiective pentru care romanii strang bani cu ajutorul Vaults, una dintre cele mai indragite functionalitati ale aplicatiei, care le permite sa rotunjeasca tranzactiile efectuate pentru a economisi maruntisul ramas.Doar anul trecut, au fost deschise peste 214.000 de pusculite digitale Vaults in care au fost depozitate peste 58 de milioane de euro.Utilizatorii romani folosesc Revolut si pentru serviciul de tranzactionare de actiuni fara comisioane, care le ofera posibilitatea de a investi in actiuni ale peste 300 de companii din Statele Unite ale Americii listate la New York Stock Exchange si NASDAQ.Clientii Metal, care beneficiaza de aceasta functionalitate, au investit pana acum peste 12 milioane de euro in actiuni cu ajutorul Revolut, iar companiile preferate au fost Tesla, Apple, Microsoft, Advanced Micro Devices, Amazon si Facebook.Utilizatorii Revolut pot opta pentru unul dintre cele trei planuri tarifare disponibile: Standard, Premium sau Metal. In timp ce toti utilizatorii pot deschide un cont in doar cateva minute si pot plati in peste 150 de monede la un curs de schimb valutar excelent, abonamentele Premium si Metal vin la pachet cu beneficii suplimentare, cum ar fi: asigurare medicala de calatorie in strainatate, acces in lounge-urile din aeroporturi, inclusiv acces gratuit cu SmartDelay atunci cand zborurile au intarzieri, tranzactionare de actiuni fara comisioane, concierge si pana la 1% cashback.Revolut are planuri ambitioase pentru acest an atat in Romania, cat si in strainatate. Dat fiind succesul inregistrat de functionalitatea Donatii in Romania, prin care romanii au donat peste 150.000 de euro catre organizatii caritabile precum WWF, Salvati Copiii si Alianta Padurilor Tropicale, fintech-ul britanic le va oferi in scurt timp romanilor posibilitatea de a sprijini trei dintre ONG-urile lor preferate de pe plan local, direct din aplicatie.Mai mult, compania urmeaza sa lanseze un produs special dedicat tinerilor, care le va permite adolescentilor sa isi gestioneze mai bine banii, sub supravegherea parintilor. Intre timp, Revolut isi continua expansiunea globala, urmand ca in lunile urmatoare sa se lanseze pe noi piete cum ar fi Statele Unite ale Americii, Japonia si Noua Zeelanda.Infiintat in 2015, Revolut este mai mult decat o aplicatie mobila pentru gestionarea banilor. Milioane de oameni din intreaga lume folosesc Revolut pentru a-si gestiona mai bine banii, atat in viata de zi cu zi, cat si in situatii extraordinare, bucurandu-se de: notificari dupa fiecare plata, bugetare si analitice incorporate, schimb valutar excelent, posibilitatea de a imparti nota de plata direct din aplicatie, tranzactionare de actiuni si criptomonede, transferuri printr-o simpla apasare de buton si economisire in pusculitele digitale "Vaults". Iar acesta este doar inceputul.Clientii Revolut pot alege dintre trei abonamente diferite: Standard, Premium, sau Metal, fiecare dintre ele cu functionalitati diferite. Cardurile sunt Visa sau Mastercard, disponibile intr-o gama larga de culori distinctive. Construit de o echipa internationala si avand o comunitate globala care isi doreste din ce in ce mai mult, Revolut si-a asumat misiunea de a redefini ce este posibil.