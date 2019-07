Revolut lanseaza patru noi carduri de metal colorate

Revolut Metal este mult mai mult decat un simplu card contactless metalic.Abonamentul Revolut Metal le ofera utilizatorilor beneficii multiple, printre care se numara cashback de pana la 1% in oricare dintre cele 29 de monede disponibile in aplicatie si cele 5 monede virtuale, un serviciu concierge prin care acestia pot face rezervari sau acces prioritar la noi functionalitati.In plus, utilizatorii Metal beneficiaza si de o serie de avantaje cum ar fi retrageri gratuite internationale de numerar de pana la 2400 de lei lunar, acces in peste 1000 de lounge-uri din aeroporturi din intreaga lume, carduri virtuale pentru o siguranta sporita atunci cand fac cumparaturi online, schimb valutar nelimitat, transferuri internationale de bani, suport prioritar 24/7 si asigurare de calatorie oriunde in lume.Sute de mii de utilizatori Revolut au optat pentru un abonament Metal in primul an de la lansarea acestuia. In acelasi timp, peste 6 milioane de utilizatori isi folosesc cardurile si aplicatia Revolut pentru functionalitati utile zi de zi: notificari instantanee de plati, serviciu de bugetare, optiuni de economisire, setari puternice de securitate si transferuri gratuite si instantanee de bani in intreaga lume.Revolut a fost infiintat in iulie 2015 cu o misiune ambitioasa: sa zguduie de la temelie sectorul financiar bancar. Utilizatorii Revolut isi pot deschide un cont curent in cateva secunde, direct din aplicatie, pot cheltui, primi & trimite bani oriunde in lume la cursul de schimb interbancar, pot avea expunere imediata la criptomonede, si se bucura de un nivel ridicat de siguranta online si offline datorita tehnologiei de ultima generatie care sta la baza produsului.Compania cu sediul in Londra are peste 6.000.000 de utilizatori in Europa si a obtinut finantari in valoare totala de 336 milioane de dolari de la investitori cunoscuti precum Index Ventures, Balderton Capital, Ribbit Capital sau DST Global. Peste 10.000 de utilizatori isi deschid noi conturi Revolut in fiecare zi.