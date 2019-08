Revolut lanseaza serviciul de tranzactionare de actiuni fara comisioane

Odata cu lansarea serviciului, clientii Revolut Metal vor putea efectua pana la 100 de tranzactii gratuite instantaneu. Utilizatorii pot tranzactiona actiuni dintr-un portofoliu de 300 de companii listate la Bursa din New York si NASDAQ.Serviciul ofera actualizarea preturilor actiunilor in timp real si date despre nivelul de performanta al pietei.Lista companiilor de la care utilizatorii vor putea cumpara actiuni este in continua dezvoltare, iar FinTech-ul britanic urmeaza sa adauge noi nume mari.In prezent, printre cele 300 de companii din Statele Unite ale Americii in care romanii pot investi, se numara nume sonore precum: Apple, Amazon, Facebook, Tesla sau IBM.In saptamanile ce urmeaza, Revolut va extinde serviciul si catre utilizatorii sai Standard si Premium. In timp ce utilizatorii Standard vor avea o limita de tranzactionare de 3 tranzactii pe luna, cei Premium vor putea efectua pana la 8 tranzactii lunar.Odata depasite aceste limite, se vor aplica comisioane de 5 lei pentru o tranzactie si va fi perceputa o taxa de custodie de doar 0,01% pe an.Revolut transforma tranzactionarea pe bursa in investitii disponibile pentru largi categorii de utilizatori, eliminand ideea conform careia investitiile pot fi accesibile unui numar restrans de persoane si doar intr-un cadru complex si greu accesibil.Astfel, compania britanica este prima din Europa ce le va permite utilizatorilor sa cumpere fractii de actiuni ale unor companii listate in Statele Unite ale Americii. Suma minima care poate fi investita este de 1 dolar american.Toate tranzactiile vor fi efectuate, ca de obicei, din portofelul electronic Revolut, disponibil in 29 de monede, ceea ce inseamna ca oricine va dori sa investeasca va putea transfera bani din contul curent in moneda locala intr-un cont in dolari americani, beneficiind de cunoscutele rate excelente de schimb valutar ale Revolut si de un proces de conversie automata.Revolut va continua sa dezvolte serviciul de investitii, urmand ca pe viitor utilizatorii sa poata investi in actiuni ale unor companii listate la bursa in Marea Britanie si in Europa, in Exchange Traded Funds (ETF-uri), precum si in titluri de valori ISA.De asemenea, compania are in vedere extinderea serviciului la nivel global, urmand ca pe viitor si utilizatorii din afara Spatiului Economic European sa poata beneficia de el."Acesta este un nou pas urias din misiunea noastra de a face serviciile financiare mai incluzive, inovatoare si accesibile.Investitiile in actiuni au fost pentru prea mult timp rezervate unei categorii restranse de persoane, iar asta a dus la numeroase probleme pentru cei care doresc sa gaseasca modalitati eficiente de a-si gestiona banii", a declarat Nik Storonsky, Fondator & CEO Revolut."Ne-am asigurat ca a investi prin intermediul Revolut este ieftin, usor si accesibil tuturor, chiar daca utilizatorii doresc sa investeasca sume foarte mici. Acesta este doar inceputul ofertei noastre de investitii, urmand ca in viitorul apropiat sa oferim acces si utilizatorilor din diferite alte piete, precum si sa lansam noi produse de investitii", a adaugat Storonsky.